Hatalmas új beruházás készül a szegedi BYD-gyárban, már meg is van győztes, enélkül nem működhet az üzem

A KÉSZ csoport leányvállalata, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft.-vel közösen 3,99 milliárd forint értékű vízépítési beruházás kivitelezésére nyert megbízást uniós nyílt közbeszerzésen, a szegedi iparterület második ütemében, a BYD-beruházás megvalósításához szükséges vízelvezetési infrastruktúra előkészítésére.
VG/MTI
2026.02.03, 14:20
Frissítve: 2026.02.03, 14:27

A KÉSZ csoport leányvállalata, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és partnere, a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. 3,99 milliárd forint értékű vízépítési fejlesztést nyert el uniós nyílt közbeszerzési eljárás keretében – tájékoztatott a társaság kedden.

A cél, hogy az infrastruktúra felkészüljön a BYD szegedi projektjének kiszolgálására.
A cél, hogy az infrastruktúra felkészüljön a BYD szegedi projektjének kiszolgálására / Fotó: KÉSZ Group

A cég szerint a szegedi iparterület II. üteméhez kapcsolódó, előrehozott vízépítési létesítmények megvalósítására az Országos Vízügyi Főigazgatóság kérte be a pályázatokat, amelyek közül a KÉSZ csoport ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.

A beruházás kiemelt célja a szegedi BYD-projekt megvalósításához szükséges vízelvezetés ideiglenes megoldásának biztosítása, valamint a hozzá kapcsolódó, előrehozott vízépítési létesítmények megépítése, illetve hogy hosszú távon is biztosítsák a megnövekedett ipari terheléshez igazodó vízelvezetési rendszer kialakítását.

A tájékoztató szerint a projekt rendkívül komplex, magas szintű mérnöki és kivitelezési tapasztalatot igényel, és kulcsszerepet játszik a térség ipari fejlesztéseinek biztonságos és ütemezett megvalósításában.

Honlapján a KÉSZ csoport tájékoztat arról, hogy 40 éve alakult, és ma már Magyarország egyik legszélesebb portfólióval rendelkező, építőipari fókuszú vállalatcsoportja. Összesen öt országban vannak jelen, csaknem 2500 munkatárssal.

A MA-HARD Kft.-t 2006-ban alapították, tevékenységüket komplex vízépítési és víziműtárgy-kivitelezési projektek jellemzik, ami kiterjed a folyószabályozásra, kotrásra, partfalépítésre, környezetvédelmi rehabilitációra és speciális vízi mérnöki megoldásokra.

A társaság tájékoztatása szerint a KÉSZ csoport árbevétele 2024-ben 188,53 milliárd forint, egy évvel korábban pedig 234,73 milliárd forint volt. A cégcsoport 2024-ben 6,79 milliárd forint nyereséggel zárt, míg 2023-ban 7,34 milliárd forint volt az adózott eredménye.

Végre: itt a bejelentés a szegedi BYD-gyárról, amire egész Magyarország várt – eddig nem ismert részletek derültek ki a kínai beruházásról

Elindult a próbagyártás a BYD szegedi üzemében. A gyár termelése több év alatt fut majd föl a tervezett szintre, ezzel párhuzamosan bővül a foglalkoztatotti létszám is.

