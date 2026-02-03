Deviza
Hosszú évek után újranyit egy népszerű hazai fürdő

Márciusban újra megnyithat a hosszú évek óta zárva tartó siófoki Galerius fürdő. Az elmúlt időszakban jelentős állami támogatással széles körű felújítás valósult meg a létesítményben.
Világgazdaság
2026.02.03, 14:25
Frissítve: 2026.02.03, 14:30

Már a hatósági vízmintavételnél tart a siófoki Galerius fürdő felújítása – írta meg a helyi önkormányzat híroldala nyomán az Origo.

Galerius fürdő
Hamarosan újranyit a Galerius fürdő Siófokon / Fotó: Siófoki Hírek / Facebook

A Siófoki Hírek mostani tájékoztatása szerint a műszaki átadás január elején indult el, a medencék feltöltése folyamatban van, így a szükséges hatósági vizsgálatok is megkezdődhettek. Február közepéig lezárul a műszaki átadás, ezt követően a létesítmény berendezése és a nyitás előkészítése következik, majd a fürdő március végén ismét megnyithatja kapuit.

Állami támogatással újult meg a Galerius fürdő

Az elmúlt időszakban az épület új külső színt kapott, eltűnt a régi vöröses sárga árnyalat, és felkerült az új Galerius felirat is a homlokzatra. 

Belül elkészült az új belső csúszda, és a kültéri játszópark több eleme is a helyére került. 

A szaunavilág szinte teljesen megújult, a felújítás részeként elkészültek a szaunák is, és a konyha-étterem kialakítása szintén zajlik. 

A teljes légtechnikai és vízgépészeti rendszer cserére szorult, gyakorlatilag az összes kulcsfontosságú berendezést újra kellett építeni, ez emésztette fel a rendelkezésre álló, jókora állami támogatást magában foglaló felújítási keret jelentős részét. Az újranyitással kapcsolatos további érdekességekről ide kattintva olvashat.

 

