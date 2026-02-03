Újra lecsapott a hó az országra – fontos bejelentést tett a visszatérő téli idő kapcsán a Budapest Airport

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a kedd reggel óta tartó havazás mellett is biztonságosan, üzem szerint működik – tájékoztatott kedden délben a Budapest Airport Zrt. A légikikötőt nem kényszerítette térdre a téli idő.

A budapesti repülőtér egyelőre nem esett el a havazás és a téli idő miatt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Közleményükben azt írták, hogy a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A repülőtér mindkét futópályával, üzemszerűen működik, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul – tették hozzá.

A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult, és minimális késések előfordulhatnak – áll a közleményben.

Megőrült az időjárás: tél tábornok újra támad – senki ne üljön kocsiba, buszjáratok is kimaradhatnak, jön az ónos eső

Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet meteorológiai központ a következő napok időjárása kapcsán. Kedd éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 cm körüli vagy feletti hóréteget képezhet.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás (kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein). Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.

Többnyire borult lesz az ég, keleten még előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, ott néhol délelőtt a nap is kisüthet.