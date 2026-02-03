Márciusban véget érhet a hónapok óta húzódó és megannyi görbe kanyart megélt Warner-felvásárlás, amelynek a legnagyobb győztese egyértelműen a vevő, a Netflix. A Warner Bros. Discovery a tervek szerint márciusban tart szavazást arról, hogy streaming- és stúdióüzletágát 82,7 milliárd dollárért (nagyjából 29 ezermilliárd forintért) értékesítse-e a Netflix számára. Értesülések szerint a pontos dátumot még nem tűzték ki, arra a társaság előzetes tájékoztatójának véglegesítése után kerülhet sor.

Márciusban végleg eldőlhet a streamingvilág jövője: a Netflix–Warner-üzlet megkaphatja a nagybetűs jóváhagyást – de a hatóságok már dörzsölik a tenyerüket / Fotó: HakanGider

A sikeres részvényesi szavazás ugyan megnyitná az utat az üzlet lezárása előtt, de ez valószínűleg egy másik folyamat elejét jelentené. Iparági elemzők és piaci szereplők egybehangzóan arra számítanak, hogy az ügylet azonnal a versenyhatóságok fókuszába kerülne, mind az Egyesült Államokban, mind Európában. A hatóságoknak azt kellene mérlegelniük, hogy

a Netflix és a Warner egyesülése csökkenti-e a piaci versenyt, illetve szűkíti-e a fogyasztók választási lehetőségeit a streaming- és tartalompiacon.

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) és az Igazságügyi Minisztérium (DOJ), valamint az európai versenyfelügyeleti szervek számára ez az ügy kifejezetten kézenfekvő vizsgálati célpont lehet. A Netflix a világ vezető streamingplatformja, a Warner Bros. Discovery pedig a legismertebb prémiumtartalom-gyártók és jogtulajdonosok közé tartozik, az HBO-val, valamint olyan globális márkákkal, mint a Jóbarátok vagy a Batman (és a teljes DC-felhozatal). Egy ilyen kombináció a hatóságok szemében könnyen versenyjogi aggályok tucatjait vetheti fel, ugyanis egyszerre erősödne meg a terjesztés és a tartalom feletti kontroll.

Megkapja a Warner, amit akart

A tárgyalási folyamatot erős negatív visszhang és bizonytalanság kísérte. A beszámolók szerint a Paramount több lépése inkább a feltételek megkérdőjelezését szolgálta, mintsem valódi alternatívát kínált volna a Netflix ajánlatával szemben. Érdemi változást végül az hozott, hogy

a Netflix készpénzes konstrukcióra váltott, ezzel csökkentve a kockázatokat a Warner részvényesei számára.

Komoly meglepetés lenne, ha a tulajdonosok elutasítanák az ügyletet, azt viszont hozzá kell tenni, hogy korábban a Paramount állt elő a készpénzes ajánlattal, ami nem érdekelte a Warnert. A Netflix tehát váltott az ellenfél módszerére, és rögtön győzelmet is aratott – ebből is látszik, hogy valószínűleg nem az ajánlattal volt a baj, hanem hogy honnan érkezett.