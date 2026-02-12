Erre senki nem számított: boltbezárás a magyarországi Rossmann-nál, alig maradt idő a vásárlóknak

Bezár a magyarországi Rossmann egyik üzlete. A budapesti boltot a jelek szerint nem felújítás vagy átalakítás miatt átmenetileg, hanem véglegesen bezárják. A cég azt is közzétette, hogy melyik napon lehet utoljára vásárolni a Kőbánya városrészben található üzletben – írja cikkében az Origo.

Bezárja egyik magyarországi üzletét a Rossmann / Fotó: Shutterstock

Rossmann: február 20. a vásárlás utolsó napja

Bezár a magyarországi Rossmann hálózatának egyik üzlete. A Budapesten, a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor úton található bolt pár napig még fogad vásárlókat, de hamarosan véglegesen lehúzza a rolót. A lap arról ír, hogy egy Facebook-csoportban megjelent poszt szerint az említett üzlet február 20-ig fogadja a vásárlókat. A fővárosi bolt bezárása végleges, nem átmeneti időre szól.

A Rossmann Magyarország egyik jelentős kiskereskedelmi lánca, nagyjából 250 üzlet tartozik a hálózathoz. Miként megírtuk, a vállalatnak a magyar piac iránti elköteleződését mutatja, hogy a közelmúltban egy hatalmas, 28 ezer négyzetméteres logisztikai beruházás megvalósításáról döntöttek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.