Erős számok Győrből: hiába áll feje tetején a német autógyártás, a magyar üzem ontja az eurómilliárdokat

Az Audi Hungaria kiegyensúlyozott működés mellett zárta az évet, amelyet egyszerre határozott meg a stabil gyártási teljesítmény és az iparági átalakulásra adott válaszok erősítése – közölte kedden a vállalat. A győri központ továbbra is a konszern egyik meghatározó gyártóbázisa, ahol a hagyományos és az elektromos technológiák párhuzamosan vannak jelen.

Stabil termelés, változatlanul erős bevétel

A vállalat 2024-ben összesen 1 580 991 hajtásláncot gyártott, miközben a járműgyárból 179 710 autó került ki, beleértve az SKD-gyártást is. A modellpalettát elsősorban az Audi Q3 és az Audi Q3 Sportback adta, amelyekből együttesen több mint 160 ezer darab készült, az év második felétől pedig a CUPRA Terramar gyártása is megjelent a győri portfólióban.

A hajtásláncgyártás szerkezetében egyre nagyobb szerepet kap az elektromobilitás: az év során 151 899 elektromos hajtás készült, ami jól jelzi a technológiai átállás előrehaladását. Ezzel párhuzamosan a belső égésű motorok gyártása továbbra is meghatározó maradt, ami a jelenlegi piaci kereslet kettősségét tükrözi.

Az Audi Hungaria árbevétele 8,611 milliárd eurót tett ki, ami továbbra is magas szintnek számít. A teljesítmény mögött a stabil termelés mellett a hatékony működés és a konszernen belüli integrált szerep áll.

Michael Breme, az igazgatóság elnöke a beszámolóban hangsúlyozta: „Az autóipar átalakulása nagy hatással van az Audi Hungariára is”, ugyanakkor kiemelte, hogy a vállalat a változó környezetben is megőrzi stratégiai jelentőségét a nemzetközi gyártóhálózatban.

Beruházások és hatékonyságnövelés az Audi Hungaria fókuszában

A vállalat az üzleti év során 340 millió eurót fordított beruházásokra, amelyek elsősorban a jövőbeni termelési struktúrát és az elektromos átállást szolgálják. A fejlesztések kiterjednek az elektromos hajtások új generációjára, az MEBeco platform sorozatgyártásának előkészítésére, valamint az Audi Q3 következő generációjának gyártására.

A győri telephelyen az alapítás óta végrehajtott beruházások volumene elérte a 12,9 milliárd eurót, ami hosszú távon is meghatározza a vállalat súlyát a hazai iparban.