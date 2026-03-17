Erős számok Győrből: hiába áll feje tetején a német autógyártás, a magyar üzem ontja az eurómilliárdokat

Stabil termelési volumen és továbbra is magas árbevétel jellemezte az Audi Hungaria legutóbbi üzleti évét, miközben a vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre és az elektromos átállásra koncentrált. Az Audi győri leányvállalata több mint 1,5 millió hajtásláncot és közel 180 ezer járművet gyártott, miközben több milliárd eurós árbevételt ért el.
Zováthi Domokos
2026.03.17, 11:45
Frissítve: 2026.03.17, 12:26

Az Audi Hungaria kiegyensúlyozott működés mellett zárta az évet, amelyet egyszerre határozott meg a stabil gyártási teljesítmény és az iparági átalakulásra adott válaszok erősítése – közölte kedden a vállalat. A győri központ továbbra is a konszern egyik meghatározó gyártóbázisa, ahol a hagyományos és az elektromos technológiák párhuzamosan vannak jelen.

audi2 Audi
A modellpalettát elsősorban az Audi Q3 és az Audi Q3 Sportback adta / Forrás: Audi

Stabil termelés, változatlanul erős bevétel

A vállalat 2024-ben összesen 1 580 991 hajtásláncot gyártott, miközben a járműgyárból 179 710 autó került ki, beleértve az SKD-gyártást is. A modellpalettát elsősorban az Audi Q3 és az Audi Q3 Sportback adta, amelyekből együttesen több mint 160 ezer darab készült, az év második felétől pedig a CUPRA Terramar gyártása is megjelent a győri portfólióban.

A hajtásláncgyártás szerkezetében egyre nagyobb szerepet kap az elektromobilitás: az év során 151 899 elektromos hajtás készült, ami jól jelzi a technológiai átállás előrehaladását. Ezzel párhuzamosan a belső égésű motorok gyártása továbbra is meghatározó maradt, ami a jelenlegi piaci kereslet kettősségét tükrözi.

Az Audi Hungaria árbevétele 8,611 milliárd eurót tett ki, ami továbbra is magas szintnek számít. A teljesítmény mögött a stabil termelés mellett a hatékony működés és a konszernen belüli integrált szerep áll.

Michael Breme, az igazgatóság elnöke a beszámolóban hangsúlyozta: „Az autóipar átalakulása nagy hatással van az Audi Hungariára is”, ugyanakkor kiemelte, hogy a vállalat a változó környezetben is megőrzi stratégiai jelentőségét a nemzetközi gyártóhálózatban.

Beruházások és hatékonyságnövelés az Audi Hungaria fókuszában

A vállalat az üzleti év során 340 millió eurót fordított beruházásokra, amelyek elsősorban a jövőbeni termelési struktúrát és az elektromos átállást szolgálják. A fejlesztések kiterjednek az elektromos hajtások új generációjára, az MEBeco platform sorozatgyártásának előkészítésére, valamint az Audi Q3 következő generációjának gyártására.

A győri telephelyen az alapítás óta végrehajtott beruházások volumene elérte a 12,9 milliárd eurót, ami hosszú távon is meghatározza a vállalat súlyát a hazai iparban.

Az Audi Hungaria az év végén 11 431 főt foglalkoztatott, a kapcsolódó leányvállalatokkal együtt pedig közel 12 ezer munkavállaló dolgozik a cégcsoportnál. A létszám és a termelési volumen együttese továbbra is kiemeli a vállalat szerepét a magyar ipari struktúrában.

A menedzsment a következő időszak kulcsterületeként a hatékonyság növelését jelölte meg. Achim Grewe igazgatósági tag szerint „célunk, hogy biztosítsuk a vállalat jövőbeni versenyképességét”, amihez a működés optimalizálása és a termékportfólió célzott fejlesztése szükséges.

A vállalat stratégiája így egyszerre épít a meglévő gyártási kapacitások stabil kihasználására és az új technológiák fokozatos bevezetésére. Az Audi Hungaria ezzel a kettős megközelítéssel igyekszik megőrizni pozícióját az egyre erősödő nemzetközi versenyben és az autóipar gyors ütemű átalakulása közepette.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu