Már az autónkat is eladhatjuk a DÁP alkalmazás segítségével

Az új fejlesztésnek köszönhetően felgyorsul a gépjárművek adásvételének ügymenete, ami ezentúl otthonról is végezhető lesz a DÁP alkalmazáson keresztül.

A szerződés előkészítésén, aláírásán és a tulajdonosváltás bejelentésén kívül elvégezhetők a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendők is.

Hogyan használható a DÁP új funkciója?

Ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel az alkalmazáson keresztül elvégezhető legyen:

mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláíró-tanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát.

Szükség van a gépjármű törzskönyvére és forgalmi engedélyére, ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt.

Az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet – vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzembentartótól nem.

A járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie.

Ha közeli hozzátartozók között történik az adásvétel, érdemes a hagyományos, papíralapú szerződéskötést választani, hogy a vevő igénybe vehesse a közeli hozzátartozóknak járó, átírással és eredetvizsgával kapcsolatos kedvezményeket.

Az adásvétel folyamata

Az adásvétel folyamatát a mobilalkalmazásban az eladó indítja el. Miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek ellenőrzik a forgalmi engedély és a törzskönyv adatait, amelyek alapján az alkalmazás elkészíti a szerződéstervezetet. Ha az eladó és a vevő is jóváhagyta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját DÁP alkalmazásában. Ezután történik a vételár kifizetése, majd a kulcsok átadása. A folyamat az eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentésével zárul. A vevőnek ezt követően kötelező biztosítást kell kötnie, és elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot. Utolsó lépésként a gépjármű új dokumentumainak igénylése és az illetékfizetés következik, majd az alkalmazás kezdeményezi a jármű átírását is.