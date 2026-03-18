Rendkívüli: eddig példátlan dolog történt az iráni háborúban, már célzottan támadják az olajlétesítményeket – kilőttek az árak

Már az autónkat is eladhatjuk a DÁP alkalmazás segítségével

Újabb területen könnyíti meg mindennapjainkat a DÁP alkalmazás, amely mobilon és böngészőben is elérhető: már a használt autók adásvételét is digitálisan végezhetjük. Az applikáció mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén.
Nagy Krisztián
2026.03.18, 13:14
Frissítve: 2026.03.18, 13:34

Az új fejlesztésnek köszönhetően felgyorsul a gépjárművek adásvételének ügymenete, ami ezentúl otthonról is végezhető lesz a DÁP alkalmazáson keresztül.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A szerződés előkészítésén, aláírásán és a tulajdonosváltás bejelentésén kívül elvégezhetők a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendők is.

Hogyan használható a DÁP új funkciója? 

Ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel az alkalmazáson keresztül elvégezhető legyen: 

  • mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláíró-tanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát. 
  • Szükség van a gépjármű törzskönyvére és forgalmi engedélyére, ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt. 
  • Az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet – vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzembentartótól nem. 
  • A járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie. 

Ha közeli hozzátartozók között történik az adásvétel, érdemes a hagyományos, papíralapú szerződéskötést választani, hogy a vevő igénybe vehesse a közeli hozzátartozóknak járó, átírással és eredetvizsgával kapcsolatos kedvezményeket.

Az adásvétel folyamata

Az adásvétel folyamatát a mobilalkalmazásban az eladó indítja el. Miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek ellenőrzik a forgalmi engedély és a törzskönyv adatait, amelyek alapján az alkalmazás elkészíti a szerződéstervezetet. Ha az eladó és a vevő is jóváhagyta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját DÁP alkalmazásában. Ezután történik a vételár kifizetése, majd a kulcsok átadása. A folyamat az eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentésével zárul. A vevőnek ezt követően kötelező biztosítást kell kötnie, és elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot. Utolsó lépésként a gépjármű új dokumentumainak igénylése és az illetékfizetés következik, majd az alkalmazás kezdeményezi a jármű átírását is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
