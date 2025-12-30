Változik-e a biztosításom január 1-jén? Összeszedtük, ezt kell tudni

Január elseje az új év első napja. Sokan ilyenkor, miután kipihenték a szilveszteri bulit, megteszik újévi fogadalmaikat, amelyeket aztán vagy betartanak, vagy nem. Azonban vannak dolgok, amelyek fogadalmak nélkül is bekövetkeznek, ugyanis 2026-tól több fontos változás is életbe lép. Szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható, december 31-ével több adóügyi határidő is lejár. Új adókedvezmények és támogatások is életbe lépnek, és például az úthasználati díjak esetében is hoz változást az új esztendő. De mi a helyzet a biztosítások terén?

A biztosítások többségénél nincsen mindenkit érintő fordulónap / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Általánosságban Magyarországon január elseje nem automatikus fordulónap a biztosításoknál. A hatályos hazai szabályozás szerint a fordulónap többnyire a szerződéskötés évfordulója, vagyis a kötvényben szereplő kockázatviselés kezdete alapján számolt dátum. Bár sokan gondolják azt, hogy léteznek univerzális fordulónapok, ezek nem jogszabályi előírások miatt vannak, hanem a biztosítók kampányidőszakai és a megszokások alapján alakultak ki.

Ezt kell tudni a lakásbiztosításokról

A lakásbiztosításnál is tipikusan a szerződéskötés évfordulójához kötött a rendes felmondás. Azonban a tavaszi lakásbiztosítási kampány miatt évfordulón kívül is lehet váltani az erre kijelölt időszakban.

A szabály szerint a lakásbiztosítási kampányban a szerződések felmondásának határideje március 31., amit írásban kell megtenni biztosítónk felé. A felmondott szerződések április 30-ával szűnnek meg, az újrakötött-átkötött szerződések fordulónapja pedig május elseje lesz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss Lakásbiztosítás-indexének adatai szerint 2025 harmadik negyedévében országosan gyakorlatilag stagnáltak az átlagdíjak az előző három hónaphoz képest, ami elsősorban a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozásnak köszönhető.

Sokan hiszik azt, de a kgfb-nél sincs automatikus fordulónap

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) biztosítási időszaka szintén nem a naptári évhez kötődik, hanem főszabály szerint a kockázatviselés kezdetétől számított egy év. Ezen időszak alatt az a díjtarifa érvényes, amely a biztosítási időszak kezdő napján érvényben van, és a következő évfordulóig marad irányadó.