Deviza
EUR/HUF388,95 -1,01% USD/HUF335,68 -1,21% GBP/HUF449,64 -0,76% CHF/HUF426,26 -1,19% PLN/HUF91,12 -0,9% RON/HUF76,32 -1,14% CZK/HUF15,91 -0,86% EUR/HUF388,95 -1,01% USD/HUF335,68 -1,21% GBP/HUF449,64 -0,76% CHF/HUF426,26 -1,19% PLN/HUF91,12 -0,9% RON/HUF76,32 -1,14% CZK/HUF15,91 -0,86%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 760,41 +0,53% MTELEKOM2 010 0% MOL3 906 -0,26% OTP36 460 +1,4% RICHTER11 750 +0,09% OPUS489 -1,33% ANY7 140 -0,28% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 760 -2,73% BUMIX9 181,2 -0,54% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 536,99 +0,03% BUX122 760,41 +0,53% MTELEKOM2 010 0% MOL3 906 -0,26% OTP36 460 +1,4% RICHTER11 750 +0,09% OPUS489 -1,33% ANY7 140 -0,28% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 760 -2,73% BUMIX9 181,2 -0,54% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 536,99 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar gazdaság
gyógyszergyár
Egis
Körmend
Egis Gyógyszergyár Zrt
gyógyszeripar
Szijjártó Péter
gyár
gyógyszergyártó
beruházás

Óriási gyár épül Magyarországon az osztrák határnál: a lehallgatási botrány után Szijjártó Péter egyből odautazott – helyszíni fotók

Az Egis gyógyszergyártó új üzemet épít körmendi központjában, amivel növeli kapacitásait, és munkahelyeket teremt. Az Egis fejlesztése jól illeszkedik a magyar gyógyszeripar erősödéséhez, amely a kormány szerint stratégiai ágazatként a nemzetközi élvonalban is egyre meghatározóbb szerepet tölt be.
VG
2026.03.23, 13:00
Frissítve: 2026.03.23, 13:50

Az Egis gyógyszergyártó új üzemet épít Magyarország nyugati határán – derült ki Szijjártó Péter egyik hétfői facebookos bejegyzéséből, miután a külgazdasági és külügyminiszter V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkárral, Vas vármegye országgyűlési képviselőjével meglátogatta a vállalat körmendi központját.

Egis, Körmend Új gyárat épít az Egis Körmenden, tovább bővülhet a hazai gyógyszeripar
Új gyárat épít az Egis Körmenden, tovább bővülhet a hazai gyógyszeripar / Fotó: Szijjártó Péter  / Facebook

A tárcavezető méltatta a gyártót: „Körmenden 53 éve ivódott bele a város szövetébe az Egis működése. A vállalat az elmúlt tíz év alatt lassan 40 milliárd forint beruházásnál jár, éves kibocsátása pedig már megközelíti a 130 millió doboz gyógyszert.”

A további kapacitásnöveléshez és munkahelyteremtéshez szükséges új gyárépítési munkálatok már zajlanak, közben pedig a magyar gyógyszeripari szakemberek további képzése érdekében is együttműködünk az Egisszel.

 

A magyar gyógyszeripar nemcsak a gazdaság stratégiai ágazata, de a világ élvonalába is tartozik, benne az Egisszel

A kormány a jövőben is minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar továbbra is a világ élvonalába tartozzon – jelentette ki Szijjártó Péter 2025 júliusában, amikor bejelentette az Egis Gyógyszergyár Zrt. friss beruházását. Kifejtette, hogy a több mint 110 éve alapított vállalat

14,5 milliárd forint értékben tovább bővíti körmendi gyárának kapacitásait, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve elő a munkahelyteremtést.

„Az Egis ma Magyarországon 3800 embernek ad munkát, nagyon közel van az az állapot, amikor ez a szám 4000 fölötti kategóriába fog átcsúszni” – fogalmazott.

Majd üdvözölte azt, hogy a hazai alapítású cég termékei iránt egyre dinamikusabban nő a nemzetközi kereslet is, amiért tesznek is, hiszen tavaly például 20 milliárd forintot költöttek kutatás-fejlesztésre, és Magyarországon már több mint 650-féle gyógyszert gyártanak.

Szijjártó Péter emlékeztetett a koronavírus-járványt övező nehézségekre, s leszögezte, hogy talán soha nem látott fontosságú feladattá vált az egészségügyi kihívásokkal szembeni védekezés és a megelőzés.

„Ebben kulcsszerepe van a gyógyszeriparnak, ezért itt, Magyarországon a kormány – ahogyan eddig is, a jövőben is – minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar képviselői a világ élvonalába tartozzanak” – hangsúlyozta.

„A gyógyszeripari kapacitások és a gyógyszeripari kapacitások minősége jelenti a sikert az egészségügyi kihívásokkal szembeni védekezésben” – tette hozzá.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu