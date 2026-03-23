Óriási gyár épül Magyarországon az osztrák határnál: a lehallgatási botrány után Szijjártó Péter egyből odautazott – helyszíni fotók

Az Egis gyógyszergyártó új üzemet épít Magyarország nyugati határán – derült ki Szijjártó Péter egyik hétfői facebookos bejegyzéséből, miután a külgazdasági és külügyminiszter V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkárral, Vas vármegye országgyűlési képviselőjével meglátogatta a vállalat körmendi központját.

A tárcavezető méltatta a gyártót: „Körmenden 53 éve ivódott bele a város szövetébe az Egis működése. A vállalat az elmúlt tíz év alatt lassan 40 milliárd forint beruházásnál jár, éves kibocsátása pedig már megközelíti a 130 millió doboz gyógyszert.”

A további kapacitásnöveléshez és munkahelyteremtéshez szükséges új gyárépítési munkálatok már zajlanak, közben pedig a magyar gyógyszeripari szakemberek további képzése érdekében is együttműködünk az Egisszel.

A magyar gyógyszeripar nemcsak a gazdaság stratégiai ágazata, de a világ élvonalába is tartozik, benne az Egisszel

A kormány a jövőben is minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar továbbra is a világ élvonalába tartozzon – jelentette ki Szijjártó Péter 2025 júliusában, amikor bejelentette az Egis Gyógyszergyár Zrt. friss beruházását. Kifejtette, hogy a több mint 110 éve alapított vállalat

14,5 milliárd forint értékben tovább bővíti körmendi gyárának kapacitásait, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve elő a munkahelyteremtést.

„Az Egis ma Magyarországon 3800 embernek ad munkát, nagyon közel van az az állapot, amikor ez a szám 4000 fölötti kategóriába fog átcsúszni” – fogalmazott.

Majd üdvözölte azt, hogy a hazai alapítású cég termékei iránt egyre dinamikusabban nő a nemzetközi kereslet is, amiért tesznek is, hiszen tavaly például 20 milliárd forintot költöttek kutatás-fejlesztésre, és Magyarországon már több mint 650-féle gyógyszert gyártanak.

Szijjártó Péter emlékeztetett a koronavírus-járványt övező nehézségekre, s leszögezte, hogy talán soha nem látott fontosságú feladattá vált az egészségügyi kihívásokkal szembeni védekezés és a megelőzés.

„Ebben kulcsszerepe van a gyógyszeriparnak, ezért itt, Magyarországon a kormány – ahogyan eddig is, a jövőben is – minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar képviselői a világ élvonalába tartozzanak” – hangsúlyozta.