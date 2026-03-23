Először szólalt meg Szijjártó Péter, miután kiderült, hogy lehallgatják: "Döbbenet, de nem ez a durva"
Orbán Viktor után Szijjártó Péter is megszólalt az évtized politikai botrányában. Hétfő reggel robbant ki az ügy, amely szerint a magyar külgazdasági és külügyminisztert külföldi titkosszolgálatok lehallgatják.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, A Mandiner írta meg, hogy a birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen egy magyar újságíró arról beszél egy hölgynek, hogy tudomása van Szijjártó Péter megfigyeléséről és lehallgatásáról, sőt, abban tevékenyen részt is vesz.
A cikk állítása szerint a hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A beszélgetés itt hallgatható meg.
A Mandiner főbb megállapításai a következő:
- A Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
- Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
- Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
- Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.
Az újságíró beszélgetőtársa egyébként megpróbálta megtudni, pontosan melyik államnak adta ki a magyar diplomácia vezetőjének elérhetőségét, de kérdését elhárította. „Azt nem mondhatom el." Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.
Az viszont egyértelműen kiderül, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy ki hívja, illetve ő kit hív. „Ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív” – magyarázta Panyi Szabolcs.
A hangfelvétel alapján mintha az újságíró is tisztában lenne vele, hogy finoman szólva sem helyesen jár el. Egy ponton legalábbis, amikor az Orbán Anitához fűződő kapcsolatáról beszélt, illetve arról, hogy rajta keresztül milyen dokumentumokhoz fér hozzá, úgy fogalmazott, hogy
azt tudom mondani, nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked.
„Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk." A nő nevetve hozzáteszi, hogy „látod, nincs is rám szükséged, belenézhetsz mindenbe”.
Szijjártó Péter először szólalt meg, miután kiderült, hogy lehallgatják
A magyar diplomácia vezetője most azt mondta, hogy az első szó ami eszembe jut,
az a döbbenet,
hogy egy magyar újságíró aktív közeműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat. "Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, hogyha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom".
Azonban Szijjártó Péter szerint nem is ez az igazán durva, hanem az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza párt legbelső köreihez tartozik.
Aktív kapcsolatot tart fenn Orbán Anitával, akinek a barátja. "Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza-párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza-párti külügyminisztériumban. Hát ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány, ukránpárti külügynisztériuma" – emelte ki.
Szerinte viszont hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, az Orbán-kormány nem adja fel magyar nemzeti érdeket. "Továbbra is harcolunk azért, hogy Magyarországot ne tudják háborúba vinni. Továbbra is világosra tesszük, hogy a magyar emberek pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, nem engedjük, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba, és továbbra is harcolunk az olcsó energiáért. Április 12-én pedig a magyarok eldönthetik, hogy békében és biztonságban akarnak élni" – zárta videós üzenetét Szijjártó Péter.