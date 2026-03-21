Ennyi volt: eladták a legendás magyar gyárat, mostantól új tulajdonosa van – már árverezik a következő hatalmas üzemet
Szokatlanul gyorsan zárult le a Tungsram nagykanizsai gyárának árverése. A március 13-án, pénteken reggel elindított licit mindössze alig több mint egy óra alatt lezárult. A 3,6 milliárd forintos kikiáltási áron egy anonim ajánlattevő tett érvényes licitet, és ezzel azonnal meg is nyerte az árverést.
Az Elektronikus Értékesítési Rendszerben közzétett adatok alapján a tíznaposra tervezett árverés gyakorlatilag formálissá vált. 10 órakor indult, és 11:05-kor már le is zárták, röviddel ezután pedig eredményesnek nyilvánították – számolt be róla a Zalakocka helyi hírportál. A gyors lezárás arra utal, hogy a részvétel feltételeként előírt árverési előleget vélhetően csak egyetlen érdeklődő fizette be, így érdemi licitverseny nem alakult ki.
A nagykanizsai telephely csaknem 363 ezer négyzetméteren terül el, teljesen közművesített ipari ingatlan. Ugyan felújításra szorul, de infrastruktúrája még így is jelentős értéket képvisel. A gyár története több évtizedre nyúlik vissza, a legnagyobb bővítések 1969 és 1974 között zajlottak, amikor a lámpagyártó csarnokok mellett egy komplett üveggyár is felépült.
A Tungsram termékei évtizedeken át a világ számos pontjára eljutottak, az izzólámpáktól egészen a modern LED-technológiáig.
Már a fővárosi gyára is eladó a legendás magyar vállalatnak – sportcsarnok és magánút is vehető hozzá
Azonban a felszámolási folyamat ezzel nem ért véget. Március 20-án indult a budapesti, újpesti üzem árverése is, amely nagyságrendekkel nagyobb értéket képvisel. A fővárosi ingatlancsomagot mintegy 10 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg. A csomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, amelyet 9,5 milliárd forintra értékeltek.
A G7 beszámolt arról is, hogy emellett eladó a gyár melletti másfél hektáros ipartelep 650 millió forintért, egy 73 millió forintra taksált háromezer négyzetméteres sportcsarnok, és a csomag része egy 50 millió forintra értékelt magánút is.
Az árverés itt már tíznapos időtartamban zajlik, így várhatóan komolyabb érdeklődés és verseny alakulhat ki.
A Tungsram felszámolása több mint három éve zajlik, miután a vállalat 2022-ben csődvédelmet kért, majd 2023 elején hivatalosan is felszámolási eljárás indult ellene. A háttérben komoly pénzügyi problémák álltak: a cég 2021-ben 70 milliárd forint feletti árbevétel mellett is veszteséges volt.
A nagykanizsai gyár gyors értékesítése azt jelzi, hogy az ipari ingatlanok iránt továbbra is erős a kereslet, azonban kérdés, hogy az új tulajdonos milyen hasznosítást tervez.
A budapesti árverés kimenetele pedig kulcsfontosságú lehet abban a tekintetben, hogy a Tungsram egykori ipari örökségének milyen jövője lesz, és mennyire marad meg a hazai ipartörténet egyik legismertebb márkájának nyoma.