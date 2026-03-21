Deviza
EUR/HUF393,55 +0,12% USD/HUF339,67 0% GBP/HUF453,1 0% CHF/HUF431,41 +0,13% PLN/HUF92,07 +0,16% RON/HUF77,17 0% CZK/HUF16,06 0% EUR/HUF393,55 +0,12% USD/HUF339,67 0% GBP/HUF453,1 0% CHF/HUF431,41 +0,13% PLN/HUF92,07 +0,16% RON/HUF77,17 0% CZK/HUF16,06 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árverés
Tungsram
Nagykanizsa
gyár
ingatlan

Ennyi volt: eladták a legendás magyar gyárat, mostantól új tulajdonosa van – már árverezik a következő hatalmas üzemet

Komoly múlttal rendelkező jelentős iparterület talált új gazdára. A Tungsram nagykanizsai gyára után a budapesti is árverésre kerül.
VG
2026.03.21, 07:40
Frissítve: 2026.03.21, 07:50

Szokatlanul gyorsan zárult le a Tungsram nagykanizsai gyárának árverése. A március 13-án, pénteken reggel elindított licit mindössze alig több mint egy óra alatt lezárult. A 3,6 milliárd forintos kikiáltási áron egy anonim ajánlattevő tett érvényes licitet, és ezzel azonnal meg is nyerte az árverést.

A Tungsram nagykanizsai gyára / Fotó: Kanizsa Médiaház

Az Elektronikus Értékesítési Rendszerben közzétett adatok alapján a tíznaposra tervezett árverés gyakorlatilag formálissá vált. 10 órakor indult, és 11:05-kor már le is zárták, röviddel ezután pedig eredményesnek nyilvánították – számolt be róla a Zalakocka helyi hírportál. A gyors lezárás arra utal, hogy a részvétel feltételeként előírt árverési előleget vélhetően csak egyetlen érdeklődő fizette be, így érdemi licitverseny nem alakult ki.

A nagykanizsai telephely csaknem 363 ezer négyzetméteren terül el, teljesen közművesített ipari ingatlan. Ugyan felújításra szorul, de infrastruktúrája még így is jelentős értéket képvisel. A gyár története több évtizedre nyúlik vissza, a legnagyobb bővítések 1969 és 1974 között zajlottak, amikor a lámpagyártó csarnokok mellett egy komplett üveggyár is felépült.

A Tungsram termékei évtizedeken át a világ számos pontjára eljutottak, az izzólámpáktól egészen a modern LED-technológiáig.

Már a fővárosi gyára is eladó a legendás magyar vállalatnak – sportcsarnok és magánút is vehető hozzá

Azonban a felszámolási folyamat ezzel nem ért véget. Március 20-án indult a budapesti, újpesti üzem árverése is, amely nagyságrendekkel nagyobb értéket képvisel. A fővárosi ingatlancsomagot mintegy 10 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg. A csomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, amelyet 9,5 milliárd forintra értékeltek.

A G7 beszámolt arról is, hogy emellett eladó a gyár melletti másfél hektáros ipartelep 650 millió forintért, egy 73 millió forintra taksált háromezer négyzetméteres sportcsarnok, és a csomag része egy 50 millió forintra értékelt magánút is.

Az árverés itt már tíznapos időtartamban zajlik, így várhatóan komolyabb érdeklődés és verseny alakulhat ki.

A Tungsram felszámolása több mint három éve zajlik, miután a vállalat 2022-ben csődvédelmet kért, majd 2023 elején hivatalosan is felszámolási eljárás indult ellene. A háttérben komoly pénzügyi problémák álltak: a cég 2021-ben 70 milliárd forint feletti árbevétel mellett is veszteséges volt.

A nagykanizsai gyár gyors értékesítése azt jelzi, hogy az ipari ingatlanok iránt továbbra is erős a kereslet, azonban kérdés, hogy az új tulajdonos milyen hasznosítást tervez.

A budapesti árverés kimenetele pedig kulcsfontosságú lehet abban a tekintetben, hogy a Tungsram egykori ipari örökségének milyen jövője lesz, és mennyire marad meg a hazai ipartörténet egyik legismertebb márkájának nyoma.

Országszerte

Országszerte
1186 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
