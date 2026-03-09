Már a fővárosi gyára is eladó a legendás magyar vállalatnak – sportcsarnok és magánút is vehető hozzá

Tízmilliárd forintért hirdette meg a Tungsram Operations Kft. felszámolója a nagy múltú magyar cég újpesti üzemét és a kapcsolódó ingatlanokat.

A budapesti Tungsram épületét is elárverezik / Fotó: Faludi Imre / MTI

A Tungsram az egyik legismertebb magyar világmárka volt, de hosszú haláltusa után a csoport a 2020-as évek elején végleg bedőlt. A korábban az amerikai GE-csoporthoz tartozó, majd 2018-ban német–magyar tulajdonba kerülő Tungsram nem reagált időben a szabályozási változásokra, s a cég bevételének nagy részét még évekkel azok európai betiltása után is a hagyományos izzók adták.

Állami segítséggel a túlélésért folytatott harcot a Tungsram

A társaság ugyan állami segítséget is kapott, de ez sem oldotta meg a problémákat. Sőt, végül a cégnek korábban tízmilliárdos nagyságrendű hitelt nyújtó állami Eximbank kezdeményezett inkasszót a Tungsram ellen. A cég 2022 májusában tömeges elbocsátást jelentett be, több mint 1600 embert küldtek el a háromezer alkalmazottból. Az év végén aztán a többiektől is megváltak, 2023 februárjában pedig a felszámolás is megindult. Azóta a vállalatot darabokban értékesítik. Több üzemen sikerült túladni, és számos, ipari eszközökre kiírt árverés is eredményesen zárult. A korábbi aukciók között is voltak ugyan kifejezetten nagyok, a most meghirdetett árverések értékük alapján abszolút kiemelkednek.

Múlt héten a cég felszámolója két milliárdos pályázatot is közzétett. A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai iparterületét 3,6 milliárdért árulják, míg a bevezetőben említett fővárosi ingatlanegyüttes kikiáltási ára közel 10,3 milliárd forint. A fővárosi ingatlancsomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár,

amelyet 9,5 milliárd forintra értékeltek.

A G7 beszámolt arról is, hogy emellett eladó a gyár melletti másfél hektáros ipartelep 650 millió forintért, egy 73 millió forintra taksált háromezer négyzetméteres sportcsarnok, és a csomag része egy 50 millió forintra értékelt magánút is. Nagykanizsán sem egy teljesen egységes ingatlanról van szó, de ezt nem szedték szét külön tételekre. A szabálytalan alakú, 36 hektáros területen a kiírás szerint üzem, raktár és sporttelep is található. Igen, de: a márkanév eladásának többször is sikertelenül futott neki a felszámoló. Hiába csökkentették folyamatosan az árat, a Tungsram brandért nem tolongtak a vevők.