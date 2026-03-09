Deviza
Már a fővárosi gyára is eladó a legendás magyar vállalatnak – sportcsarnok és magánút is vehető hozzá

Új szintre lépett a Tungsram felszámolása: árverésre kerülnek a legendás magyar iparvállalat legértékesebb ingatlanjai. A Tungsram egykori üzemei közül az újpesti gyár és a nagykanizsai iparterület is licitre kerül az Elektronikus Értékesítési Rendszerben összesen több mint tízmilliárd forintos nagyságrendben.
Csókási Annamária
2026.03.09, 13:31
Frissítve: 2026.03.09, 14:00

Tízmilliárd forintért hirdette meg a Tungsram Operations Kft. felszámolója a nagy múltú magyar cég újpesti üzemét és a kapcsolódó ingatlanokat.

A tunsgram tungsram
A budapesti Tungsram épületét is elárverezik / Fotó: Faludi Imre / MTI

A Tungsram az egyik legismertebb magyar világmárka volt, de hosszú haláltusa után a csoport a 2020-as évek elején végleg bedőlt. A korábban az amerikai GE-csoporthoz tartozó, majd 2018-ban német–magyar tulajdonba kerülő Tungsram nem reagált időben a szabályozási változásokra, s a cég bevételének nagy részét még évekkel azok európai betiltása után is a hagyományos izzók adták. 

Állami segítséggel a túlélésért folytatott harcot a Tungsram

A társaság ugyan állami segítséget is kapott, de ez sem oldotta meg a problémákat. Sőt, végül a cégnek korábban tízmilliárdos nagyságrendű hitelt nyújtó állami Eximbank kezdeményezett inkasszót a Tungsram ellen. A cég 2022 májusában tömeges elbocsátást jelentett be, több mint 1600 embert küldtek el a háromezer alkalmazottból. Az év végén aztán a többiektől is megváltak, 2023 februárjában pedig a felszámolás is megindult. Azóta a vállalatot darabokban értékesítik. Több üzemen sikerült túladni, és számos, ipari eszközökre kiírt árverés is eredményesen zárult. A korábbi aukciók között is voltak ugyan kifejezetten nagyok, a most meghirdetett árverések értékük alapján abszolút kiemelkednek.

Múlt héten a cég felszámolója két milliárdos pályázatot is közzétett. A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai iparterületét 3,6 milliárdért árulják, míg a bevezetőben említett fővárosi ingatlanegyüttes kikiáltási ára közel 10,3 milliárd forint. A fővárosi ingatlancsomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, 

amelyet 9,5 milliárd forintra értékeltek.

A G7 beszámolt arról is, hogy emellett eladó a gyár melletti másfél hektáros ipartelep 650 millió forintért, egy 73 millió forintra taksált háromezer négyzetméteres sportcsarnok, és a csomag része egy 50 millió forintra értékelt magánút is. Nagykanizsán sem egy teljesen egységes ingatlanról van szó, de ezt nem szedték szét külön tételekre. A szabálytalan alakú, 36 hektáros területen a kiírás szerint üzem, raktár és sporttelep is található. Igen, de: a márkanév eladásának többször is sikertelenül futott neki a felszámoló. Hiába csökkentették folyamatosan az árat, a Tungsram brandért nem tolongtak a vevők.

A Tungsram egykori ipari infrastruktúrájának értékesítése azonban nemcsak Budapesten zajlik. A felszámolási folyamat részeként egy másik, történelmi jelentőségű üzem is kalapács alá kerül.

A nagykanizsai gyárépületet is elárverezik

Március 13-ától tíz napig lehet licitálni a Tungsram nagykanizsai gyárára, amely az ipari örökség része. A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai iparterülete árverésre kerül, a kikiáltási ár 3,6 milliárd forint. A felújítandó, teljesen közművesített gyár területe több mint 360 ezer négyzetméter, és komoly jelzálogok terhelik – írta a Dél-Zala Press. A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai gyára, a Kinizsi út 97. szám alatt található iparterület március 13-án reggel 10 órakor kerül árverésre, a licit lezárása március 23-án ugyanezen a napon lesz. A felszámoló, a Felszámoló-Reorg Zrt., 

a február 26-i Cégközlönyben tette közzé a hivatalos hirdetményt.

Az árverésre bocsátott ingatlan nettó becsértéke 3,6 milliárd forint, amely magában foglalja a kivett sporttelepet, udvart, üzemet és raktárépületeket. A terület összesen 362 973 négyzetméter, teljesen közművesített, azonban felújítandó állapotú. Az árverezett tulajdoni hányad 1/1, tehát a gyár egészét egy licitáló szerezheti meg. A terület azonban nem terheletlen: közel százmillió eurós banki jelzálogjogok és húszmilliárd forint értékű biztosított követelések is kapcsolódnak hozzá. A hirdetmény részletei szerint ezek a terhek komoly kockázatot jelentenek a potenciális vevőknek, és a felújítás költségei mellett érdemes számolni a meglévő banki kötelezettségekkel is.

A Tungsram-gyárral együtt ipari történelem kerül kalapács alá

Nagykanizsa egykor a Tungsram, korábban az Egyesült Izzó, majd a General Electric magyarországi gyára révén vált ipari központtá. Az évtizedek alatt a gyár több generációt foglalkoztatott, és a helyi gazdaság meghatározó szereplője volt. Az elmúlt években, a felszámolás időszakában a gyár sorsa többször is a hírekbe került, de most először kerül sor tényleges árverésre, ami lezárhat egy korszakot Nagykanizsa ipari történetében.

Az érdeklődőknek a licitálásra 2026. március 13. és 23. között van lehetőségük, és a gyár új tulajdonosának tervei alapvetően befolyásolhatják a város ipari jövőjét. A Tungsram egykori gyárának sorsa így nemcsak ingatlanpiaci, hanem lokális jelentőségű esemény is.

