Nem akarnak újabb nyaralóépületeket egy pazar fekvésű balatoni településen

A Balaton déli kapujaként ismert Kőröshegy vezetése úgy döntött, megőrzi a falu eredeti arculatát. Az önkormányzat határozata szerint ezentúl nem lehet kivonni a művelés alól a zártkerti ingatlanokat – mutat rá az Origo cikke.

Nem épülnek nyaralók a zártkertek helyén Kőröshegyen / Fotó: TailorDrone / Shutterstock

Kőröshegy megőrizné eredeti arculatát

Hiába a gyönyörű kilátás a Balatonra, a hegyoldalban nem gombamód szaporodó nyaralókat, hanem továbbra is gondozott szőlősorokat és gyümölcsösöket akarnak látni.

Kőröshegy zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, a település a Balatonboglári borvidék része.

Nem szeretnék, ha a panoráma miatt a terület átalakulna egy hangos üdülőövezetté.

A Sonline cikke kiemeli: Kőröshegy egy fejlődő település, ahol a lélekszám nemcsak papíron, hanem fizikailag is nő. Mégis, intő példaként tekintenek a Budapest környéki falvakra, ahol a hirtelen lakosságszám-robbanás élhetetlenné tette a környéket. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.