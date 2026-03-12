Nem akarnak újabb nyaralóépületeket egy pazar fekvésű balatoni településen
A Balaton déli kapujaként ismert Kőröshegy vezetése úgy döntött, megőrzi a falu eredeti arculatát. Az önkormányzat határozata szerint ezentúl nem lehet kivonni a művelés alól a zártkerti ingatlanokat – mutat rá az Origo cikke.
Kőröshegy megőrizné eredeti arculatát
Hiába a gyönyörű kilátás a Balatonra, a hegyoldalban nem gombamód szaporodó nyaralókat, hanem továbbra is gondozott szőlősorokat és gyümölcsösöket akarnak látni.
Kőröshegy zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, a település a Balatonboglári borvidék része.
Nem szeretnék, ha a panoráma miatt a terület átalakulna egy hangos üdülőövezetté.
A Sonline cikke kiemeli: Kőröshegy egy fejlődő település, ahol a lélekszám nemcsak papíron, hanem fizikailag is nő. Mégis, intő példaként tekintenek a Budapest környéki falvakra, ahol a hirtelen lakosságszám-robbanás élhetetlenné tette a környéket. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.