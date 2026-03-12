Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
zártkert
nyaralóövezet
Kőröshegy
Balaton

Nem akarnak újabb nyaralóépületeket egy pazar fekvésű balatoni településen

Egy balatoni településen az önkormányzat megtiltotta a zártkerti szőlők és gyümölcsösök átsorolását, mert nem szeretnék, ha zajos nyaralóövezet létesülne a helyükön.
Világgazdaság
2026.03.12, 12:50
Frissítve: 2026.03.12, 13:06

A Balaton déli kapujaként ismert Kőröshegy vezetése úgy döntött, megőrzi a falu eredeti arculatát. Az önkormányzat határozata szerint ezentúl nem lehet kivonni a művelés alól a zártkerti ingatlanokat – mutat rá az Origo cikke. 

Kőröshegy, K?röshegyi,Völgyhíd,A,Balatonnál.,K?röshegy,Viaduct,At,Lake,Balaton.
Nem épülnek nyaralók a zártkertek helyén Kőröshegyen / Fotó: TailorDrone / Shutterstock

Kőröshegy megőrizné eredeti arculatát

Hiába a gyönyörű kilátás a Balatonra, a hegyoldalban nem gombamód szaporodó nyaralókat, hanem továbbra is gondozott szőlősorokat és gyümölcsösöket akarnak látni.

Kőröshegy zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, a település a Balatonboglári borvidék része.

Nem szeretnék, ha a panoráma miatt a terület átalakulna egy hangos üdülőövezetté. 

A Sonline cikke kiemeli: Kőröshegy egy fejlődő település, ahol a lélekszám nemcsak papíron, hanem fizikailag is nő. Mégis, intő példaként tekintenek a Budapest környéki falvakra, ahol a hirtelen lakosságszám-robbanás élhetetlenné tette a környéket. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

