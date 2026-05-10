Először szólalt meg Orbán Viktor azóta, hogy már nem ő Magyarország miniszterelnöke: üzent az új magyar kormánynak – „Egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

„Az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük: ha nem harcoltok Magyarországért Brüsszelben, a brüsszeliek egyszerűen átgázolnak rajtatok” – így üzent Orbán Viktor az új kormánynak vasárnap délután az X-en, a bejegyzéséhez csatolt a Dopamannel készült podcastjéből egy részletet is.

Az exkormányő, aki május 9. óta már nem miniszterelnök, miután aznap letette a hivatali esküjét Magyar Péter, azt is írta:

Történelmi hiba lenne feladni hazafias álláspontunkat, és lemondani a nemzeti szuverenitásról pénzért vagy politikai jóváhagyásért. Nem szabad megengedni, hogy a külföldi elit döntsön a jövőnkről!

Orbán arról is beszél még a rövid videóban, Brüsszel nem a barátunk, hanem az ellenségünk, mert a nemzeti hatáskörrel rendelkező tagállamok jogköreit meg akarja kurtítani, ezért zsarolja őket.

Leszögezte, Brüsszelre szükségünk van, az Európai Unióban kell maradni, de Brüsszellel szemben csak a harc és a küzdelem a helyes magatartás. Brüsszellel nem lehet kompromisszumot kötni úgy, hogy a magyarok ne járjanak pórul, mert a végén mindig pórul fognak járni.

Szerinte ha valaki odamegy Brüsszelbe, és enged létfontosságú kérdésekben néhány milliárd euróért, annak később óriási árát fogjuk megfizetni. A Brüsszelhez való viszony átakalakítása, a patrióta álláspontról való elmozdulás és a Brüsszelnek történő lefekvés pedig óriási stratégiai hiba.„Ki kell menni és harcolni kell. Ha nem harcolsz, akkor letaposnak, elnyomnak és kifosztanak. Ezt meg kell értenie az új vezetésnek is, ezt a megértést még nem látom” – mondta.

Egy korszak zárult le szombaton

Május 9-ével hivatalosan is egy korszak zárult le Magyarország történetében. Az Országgyűlés megszavazta Magyar Pétert miniszterelnöknek, aki aznap a hivatali esküt is letetette.

Ezzel véget ért Orbán Viktor 16 éves kormányzása.

Az április 12-i választáson a Tisza Párt 141 helyet szerzett a parlamentben a 199-ből, a Fidesz pedig 52 helyet a korábbi 135 után.