Magyar Péter már most a mézeshetek végéről és a Tisza-kormány népszerűségvesztéséről beszél

Magyar Péter szerint a kormányváltás után most még mézeshetekhez hasonló érzés van az országban, de ez gyorsan elmúlhat, ha az új kormány nem kezeli jól a helyzetet. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány felelőssége, hogy a sokféle politikai hátterű támogatóit egyben tartsa, amihez a felelősségvállalás, az őszinte kommunikáció és a választók felnőttként való kezelése szükséges.
2026.05.10, 14:35
Frissítve: 2026.05.10, 14:59

Mézeshetekhez hasonló érzés uralkodik az országban, de ez az érzés nagyon gyorsan el tud tűnni – mondta Magyar Péter még miniszterelnökké választása előtt, a héten megrendezett olaszországi filmfesztiválon a New Yorkernek – szúrta ki a 444.hu.

MAGYAR Péter
Magyar Péter felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére / Fotó: Hegedüs Róbert

A mára kormányfővé választott Magyar Péter itt arra utalt, hogy hogyan tudja majd egyben tartani a baloldaliakból, centristákból és jobboldaliakból álló követőtáborát, és kezelni a kialakuló konfliktusokat.

A Tisza Párt elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy minél inkább meghosszabbítsák ezeket a mézesheteket azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek az ország valódi helyzetét. Szerinte ha felnőttként kezelik az embereket, akkor mindent el lehet magyarázni. Még a nehéz, érzékeny döntéseket is. 

Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. Szerinte ez egy normális folyamat.

„Felelősségünk, hogy ha hibázunk, őszinték legyünk, ismerjük el, és vállaljuk a következményeket. Ez is hatalmas különbség lesz az Orbán-rezsimhez képest, ami alatt semmilyen bűncselekménynek és politikai hibának sem volt következménye.”

Itt vannak Magyar Péter kormányának első döntései: a minisztériumokban és a veszélyhelyzetben is változás történt

Új minisztériumok jöttek létre, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről születtek döntések az új Országgyűlésben. A rendelkezések már meg is jelentek a Magyar Közlönyben, amelyből kiderül, hogy összesen tizenhat tárca lesz Magyar Péter megalakuló kormányában – számolt be a Magyar Nemzet a Világgazdaság.

  • Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium a Belügyminisztériumból történő kiválással új tárcaként jött létre. 
  • Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Energiaügyi Minisztériumból vált ki. 
  • A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Kulturális és Innovációs Minisztériumból történő kiválással jön létre. 
  • Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik, továbbá 
  • a Miniszterelnöki Kabinetiroda is a Miniszterelnökség alá fog tartozni. 
  • A Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.
  • Az Agrárminisztérium Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium elnevezéssel működik tovább. 
  • Az Energiaügyi Minisztérium is új nevet kapott, mostantól Gazdasági és Energetikai Minisztériumként folytatja a tevékenységét. 
  • Szintén új névvel jelenik meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, amely korábban Építési és Közlekedési Minisztériumként működött.
  • A Külgazdasági és Külügyminisztérium a továbbiakban Külügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.
  • Szintén új elnevezéssel folytatódik a munka a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, mostantól Tudományos és Technológiai Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

A felsoroltakon túl az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium változatlan névvel folytatja munkáját.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
