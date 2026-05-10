Gigantikus építkezés zajlik Budapest belvárosában: a régi zsidó negyed kap modern külsőt

A beruházás különlegessége nem csupán az elhelyezkedésében rejlik, hanem abban is, hogy egy több mint másfél évszázados múlttal rendelkező épületegyüttest értelmez újra. Az eredetileg 1844-ben, Hild József tervei alapján megépült ház a későbbi bővítések és történelmi korszakok lenyomatát is magán viseli. A Seven Pearl projekt jelenleg a szerkezetépítési fázisban tar – írta meg az Origo.

Seven Pearl projekt: hatalmas ingatlanfejlesztés a Dohány utcai zsinagóga tőszomszédságában / Fotó: Polat Hungary

A Seven Pearl fontos eleme a műemléki környezethez való alkalmazkodás

Az épület ráépítendő szintjei közül már elkészült az első emelet, emellett a mélygarázs esetében is befejeződött az első szint kialakítása.

A projekt jelenlegi ütemezése szerint az építkezés várhatóan 2027 végére fejeződik be.

A projekt egyik kulcseleme a Dohány és Síp utcát összekötő, mintegy 140 méter hosszú passzázs kialakítása.

A három épületben kialakított lakások a stúdióktól a nagyobb, akár kertkapcsolatos, 4+1 szobás lakásokig terjednek. A fejlesztés része továbbá 11 kereskedelmi egység, valamint egy kétszintes, közel 150 férőhelyes mélygarázs.

A Magyar Építők cikke arra is kitér, hogy a közösségi funkciók között belső kert, fitneszterem, medence és 24 órás concierge-szolgáltatás is szerepel.

