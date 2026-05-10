Deviza
EUR/HUF352,11 -0,49% USD/HUF298,42 -0,6% GBP/HUF406,83 -0,61% CHF/HUF384,17 -0,58% PLN/HUF83,1 -0,61% RON/HUF67,41 -0,61% CZK/HUF14,46 -0,6% EUR/HUF352,11 -0,49% USD/HUF298,42 -0,6% GBP/HUF406,83 -0,61% CHF/HUF384,17 -0,58% PLN/HUF83,1 -0,61% RON/HUF67,41 -0,61% CZK/HUF14,46 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ingatlanfejlesztés
Dohány utca
Síp utca
lakás

Gigantikus építkezés zajlik Budapest belvárosában: a régi zsidó negyed kap modern külsőt

Budapest VII. kerületében, a Dohány utcai zsinagóga közvetlen közelében, a Dohány utca 10. és a Síp utca 8–10. alatti épületegyüttes átfogó megújításával valósul meg a Seven Pearl projekt, amelynek keretében három épületben összesen 163 lakást és több kereskedelmi egységet hoznak létre.
Világgazdaság
2026.05.10., 15:00
Fotó: Polat Hungary

A beruházás különlegessége nem csupán az elhelyezkedésében rejlik, hanem abban is, hogy egy több mint másfél évszázados múlttal rendelkező épületegyüttest értelmez újra. Az eredetileg 1844-ben, Hild József tervei alapján megépült ház a későbbi bővítések és történelmi korszakok lenyomatát is magán viseli. A Seven Pearl projekt jelenleg a szerkezetépítési fázisban tar – írta meg az Origo

Seven Pearl
Seven Pearl projekt: hatalmas ingatlanfejlesztés a Dohány utcai zsinagóga tőszomszédságában / Fotó: Polat Hungary

A Seven Pearl fontos eleme a műemléki környezethez való alkalmazkodás

Az épület ráépítendő szintjei közül már elkészült az első emelet, emellett a mélygarázs esetében is befejeződött az első szint kialakítása.

A projekt jelenlegi ütemezése szerint az építkezés várhatóan 2027 végére fejeződik be.

A projekt egyik kulcseleme a Dohány és Síp utcát összekötő, mintegy 140 méter hosszú passzázs kialakítása. 

A három épületben kialakított lakások a stúdióktól a nagyobb, akár kertkapcsolatos, 4+1 szobás lakásokig terjednek. A fejlesztés része továbbá 11 kereskedelmi egység, valamint egy kétszintes, közel 150 férőhelyes mélygarázs.

A Magyar Építők cikke arra is kitér, hogy a közösségi funkciók között belső kert, fitneszterem, medence és 24 órás concierge-szolgáltatás is szerepel.

További érdekességeket ide kattintva olvashat a beruházásról.

4 perc
bisztrókocsi

A Mol nem engedi el a MÁV kezét – a nyári szezon ismét hatalmas forgalmat hozhat

Visszatérnek a Fresh Corner-bisztrókocsik a balatoni vonatokra: ismét fogyaszthatók lesznek a lánc termékei a Budapest–Tapolca vonalon. A Mol a tesztüzem számai alapján nem véletlenül folytatja az együttműködést.
3 perc
Dohány utca

Gigantikus építkezés zajlik Budapest belvárosában: a régi zsidó negyed kap modern külsőt

Hatalmas ingatlanfejlesztés egy történelmi negyedben.
5 perc
Győzelem napja

Putyin a háború végéről beszélt, a volt német kancellárt akarja közvetítőnek

Az orosz elnök megint megnevezte az orosz–ukrán konfliktus felelőseit.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu