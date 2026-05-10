vonat
bisztrókocsi
Fresh Corner
MÁV
Mol

A Mol nem engedi el a MÁV kezét – a nyári szezon ismét hatalmas forgalmat hozhat

Visszatérnek a Fresh Corner-bisztrókocsik a balatoni vonatokra: ismét fogyaszthatók lesznek a lánc termékei a Budapest–Tapolca vonalon. A Mol a tesztüzem számai alapján nem véletlenül folytatja az együttműködést.
Szirmák Erik
2026.05.10., 15:02
Fotó: Facebook / MÁV-csoport

A Mol Fresh Corner idén is folytatja a vasúti vendéglátást a Balatonon. A cég közölte: napokon belül újra elindul a bisztrókocsi-szolgáltatásuk az északi parton.

„Május közepétől augusztus végéig ismét a Budapest-Déli pályaudvar és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon lesz elérhető a szolgáltatás, igazodva a nyári turisztikai szezonhoz” – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Mol sajtóosztálya. 

Továbbá hangsúlyozták: jelenleg is üzemel bisztrókocsi a Budapest-Nyugati pályaudvar és Szeged közötti vonalon, így nemcsak szezonális a jelenlétük a vasúti vendéglátásban.

A Mol nagy üzletet lát a MÁV-ban

A Mol 2025-ben kezdte meg kiskereskedelmi hálózatának, a Fresh Corner-bisztrókocsiknak a tesztelését a MÁV-val együttműködésben. A pilotprojekt keretében a balatoni Kék Hullám, valamint a szegedi Napfény InterCity járatokon indult el.

A cég akkor kiemelte: céljuk, hogy a vásárlók igényeihez alkalmazkodva ott is jelen legyenek, ahol az emberek a mindennapjaikat töltik.  

Azt is közölték, hogy a Fresh Corner kínálatát az adott helyszínekhez és a vásárlói szokásokhoz igazítják, hiszen „más igények merülnek fel egy pályaudvaron vagy vonaton, mint egy hagyományos töltőállomáson”. Ugyanakkor a benzinkutakon legnépszerűbb termékeik a kioszkokban és a vonatok fedélzetén is elérhetők lesznek.

A bisztrókocsik fél év alatt közel 18 ezer tranzakciót bonyolítottak le a tesztüzem alatt. A hot dogból mintegy 7000 darabot értékesítettek, míg kávéból 6400 csésze fogyott. Emellett a snackek is jelentős keresletet generáltak, közel 4000 eladással, a PizzaWrapból pedig csaknem 1000 darab kelt el. 

A legforgalmasabb időszakot egy szeptember közepi hét jelentette, amikor a Napfény InterCity járatain egyetlen hét alatt csaknem 1200 vásárlást regisztráltak.

A Fresh Corner-bisztrókocsik kínálatában a meleg ételek ára jellemzően 800 és 2400 forint között van. A klasszikus hot dog 799 forintot, míg az XXL magyaros változatért 1099 forintot kell fizetni. A különböző menüajánlatok – amelyek üdítőt is tartalmaztak – 1199 és 2399 forint közötti áron elérhetők. 

A PizzaWrap termékek 1399 forintba kerülnek, menüben pedig 1799 forintért kínálják őket. A szendvicsek – például a rántott csirkemelles, a négysajtos vagy a sonkás-sajtos változat – egységesen 1499 forintos áron szerepelnek az étlapon. A levesek ára 599 forint.

Az italok közül a legegyszerűbb kávék – espresso, ristretto és tea – 549 forintba, míg a tejes italok, például a cappuccino vagy a café latte 749 forintért kaphatók. A prémiumkategóriát a flat white képviselte 949 forintos árával. 

Az üdítők többsége 599–699 forint közötti ársávban mozog.

A snackek és édességek esetében 299 és 899 forint közötti árak dominálnak, a sós magvak közül a kesudió és a pisztácia számított a drágább terméknek, 899 forintos árral.

Tavaly év elején Lázár János tízpontos vállalásának bemutatóján a MÁV csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy a Fresh Corner megjelenik a MÁV pályaudvarain is. 

Hegyi Zsolt akkor azt mondta, hogy 

nagyon alapos együttműködésben vannak a Mol csoporttal, 

és a Déli pályaudvaron vált először elérhetővé a Fresh Corner-kioszk. Azóta megjelent már a Nyugati pályaudvaron is.

A Mol új szintre emeli a Fresh Cornert: több tucat új üzletet nyit

A Mol a következő években tovább bővítené a Fresh Corner hálózatát Magyarországon és külföldön. A vállalat szerint a könnyen telepíthető kioszkok előnye, hogy rugalmasan alkalmazható különböző környezetekben, ezért folyamatosan vizsgálják az új helyszínekben rejlő lehetőségeket.

Fresh Corner
 A Nyugati pályaudvaron is van már Fresh Corner-kioszk / Fresh Corner / Facebook

A társaság közölte: 

a következő két évben 25 új hazai, valamint további 25 csoportszinten működő, önálló Fresh Corner-üzletet tervez nyitni. 

A fejlesztésekkel a Mol új fogyasztói csoportokat szeretne megszólítani, és tovább erősítené jelenlétét a gyorsétkezési és convenience piacon.

A terjeszkedés egyik legfrissebb példája a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nemrég megnyitott Fresh Corner-minikioszk, amely elsősorban a légi utasforgalmat célozza. A Mol kiemelte: hasonló egység már évek óta működik a pozsonyi Milan Rastislav Stefánik Nemzetközi Repülőtéren is.

Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdasággal korábban közölte: a cégen belül a gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22 százalékkal nőtt,

tíz év alatt több mint 550 millió kávét és 200 millió hot dogot adtak el Magyarországon és külföldön összesen.

A Mol Fresh Corner egységei jelenleg

  • Magyarországon,
  • Szlovákiában,
  • Csehországban,
  • Romániában,
  • Horvátországban,
  • Szlovéniában, 
  • Szerbiában, 
  • Bosznia-Hercegovinában, 
  • Montenegróban, 
  • Lengyelországban

érhetők el.  

A Mol elárulta, hogy továbbra is több országban vizsgálja új kioszkok és más üzleti formátumok elindításának lehetőségét.

