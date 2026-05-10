A Mol nem engedi el a MÁV kezét – a nyári szezon ismét hatalmas forgalmat hozhat
A Mol Fresh Corner idén is folytatja a vasúti vendéglátást a Balatonon. A cég közölte: napokon belül újra elindul a bisztrókocsi-szolgáltatásuk az északi parton.
„Május közepétől augusztus végéig ismét a Budapest-Déli pályaudvar és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon lesz elérhető a szolgáltatás, igazodva a nyári turisztikai szezonhoz” – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Mol sajtóosztálya.
Továbbá hangsúlyozták: jelenleg is üzemel bisztrókocsi a Budapest-Nyugati pályaudvar és Szeged közötti vonalon, így nemcsak szezonális a jelenlétük a vasúti vendéglátásban.
A Mol nagy üzletet lát a MÁV-ban
A Mol 2025-ben kezdte meg kiskereskedelmi hálózatának, a Fresh Corner-bisztrókocsiknak a tesztelését a MÁV-val együttműködésben. A pilotprojekt keretében a balatoni Kék Hullám, valamint a szegedi Napfény InterCity járatokon indult el.
A cég akkor kiemelte: céljuk, hogy a vásárlók igényeihez alkalmazkodva ott is jelen legyenek, ahol az emberek a mindennapjaikat töltik.
Azt is közölték, hogy a Fresh Corner kínálatát az adott helyszínekhez és a vásárlói szokásokhoz igazítják, hiszen „más igények merülnek fel egy pályaudvaron vagy vonaton, mint egy hagyományos töltőállomáson”. Ugyanakkor a benzinkutakon legnépszerűbb termékeik a kioszkokban és a vonatok fedélzetén is elérhetők lesznek.
A bisztrókocsik fél év alatt közel 18 ezer tranzakciót bonyolítottak le a tesztüzem alatt. A hot dogból mintegy 7000 darabot értékesítettek, míg kávéból 6400 csésze fogyott. Emellett a snackek is jelentős keresletet generáltak, közel 4000 eladással, a PizzaWrapból pedig csaknem 1000 darab kelt el.
A legforgalmasabb időszakot egy szeptember közepi hét jelentette, amikor a Napfény InterCity járatain egyetlen hét alatt csaknem 1200 vásárlást regisztráltak.
A Fresh Corner-bisztrókocsik kínálatában a meleg ételek ára jellemzően 800 és 2400 forint között van. A klasszikus hot dog 799 forintot, míg az XXL magyaros változatért 1099 forintot kell fizetni. A különböző menüajánlatok – amelyek üdítőt is tartalmaztak – 1199 és 2399 forint közötti áron elérhetők.
A PizzaWrap termékek 1399 forintba kerülnek, menüben pedig 1799 forintért kínálják őket. A szendvicsek – például a rántott csirkemelles, a négysajtos vagy a sonkás-sajtos változat – egységesen 1499 forintos áron szerepelnek az étlapon. A levesek ára 599 forint.
Az italok közül a legegyszerűbb kávék – espresso, ristretto és tea – 549 forintba, míg a tejes italok, például a cappuccino vagy a café latte 749 forintért kaphatók. A prémiumkategóriát a flat white képviselte 949 forintos árával.
Az üdítők többsége 599–699 forint közötti ársávban mozog.
A snackek és édességek esetében 299 és 899 forint közötti árak dominálnak, a sós magvak közül a kesudió és a pisztácia számított a drágább terméknek, 899 forintos árral.
Tavaly év elején Lázár János tízpontos vállalásának bemutatóján a MÁV csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy a Fresh Corner megjelenik a MÁV pályaudvarain is.
Hegyi Zsolt akkor azt mondta, hogy
nagyon alapos együttműködésben vannak a Mol csoporttal,
és a Déli pályaudvaron vált először elérhetővé a Fresh Corner-kioszk. Azóta megjelent már a Nyugati pályaudvaron is.
A Mol új szintre emeli a Fresh Cornert: több tucat új üzletet nyit
A Mol a következő években tovább bővítené a Fresh Corner hálózatát Magyarországon és külföldön. A vállalat szerint a könnyen telepíthető kioszkok előnye, hogy rugalmasan alkalmazható különböző környezetekben, ezért folyamatosan vizsgálják az új helyszínekben rejlő lehetőségeket.
A társaság közölte:
a következő két évben 25 új hazai, valamint további 25 csoportszinten működő, önálló Fresh Corner-üzletet tervez nyitni.
A fejlesztésekkel a Mol új fogyasztói csoportokat szeretne megszólítani, és tovább erősítené jelenlétét a gyorsétkezési és convenience piacon.
A terjeszkedés egyik legfrissebb példája a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nemrég megnyitott Fresh Corner-minikioszk, amely elsősorban a légi utasforgalmat célozza. A Mol kiemelte: hasonló egység már évek óta működik a pozsonyi Milan Rastislav Stefánik Nemzetközi Repülőtéren is.
Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdasággal korábban közölte: a cégen belül a gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22 százalékkal nőtt,
tíz év alatt több mint 550 millió kávét és 200 millió hot dogot adtak el Magyarországon és külföldön összesen.
A Mol Fresh Corner egységei jelenleg
- Magyarországon,
- Szlovákiában,
- Csehországban,
- Romániában,
- Horvátországban,
- Szlovéniában,
- Szerbiában,
- Bosznia-Hercegovinában,
- Montenegróban,
- Lengyelországban
érhetők el.
A Mol elárulta, hogy továbbra is több országban vizsgálja új kioszkok és más üzleti formátumok elindításának lehetőségét.