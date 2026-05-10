A Mol nem engedi el a MÁV kezét – a nyári szezon ismét hatalmas forgalmat hozhat

A Mol Fresh Corner idén is folytatja a vasúti vendéglátást a Balatonon. A cég közölte: napokon belül újra elindul a bisztrókocsi-szolgáltatásuk az északi parton.

A Mol nem engedi el a MÁV kezét / Fotó: Facebook / MÁV csoport

„Május közepétől augusztus végéig ismét a Budapest-Déli pályaudvar és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon lesz elérhető a szolgáltatás, igazodva a nyári turisztikai szezonhoz” – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Mol sajtóosztálya.

Továbbá hangsúlyozták: jelenleg is üzemel bisztrókocsi a Budapest-Nyugati pályaudvar és Szeged közötti vonalon, így nemcsak szezonális a jelenlétük a vasúti vendéglátásban.

A Mol nagy üzletet lát a MÁV-ban

A Mol 2025-ben kezdte meg kiskereskedelmi hálózatának, a Fresh Corner-bisztrókocsiknak a tesztelését a MÁV-val együttműködésben. A pilotprojekt keretében a balatoni Kék Hullám, valamint a szegedi Napfény InterCity járatokon indult el.

A cég akkor kiemelte: céljuk, hogy a vásárlók igényeihez alkalmazkodva ott is jelen legyenek, ahol az emberek a mindennapjaikat töltik.

Azt is közölték, hogy a Fresh Corner kínálatát az adott helyszínekhez és a vásárlói szokásokhoz igazítják, hiszen „más igények merülnek fel egy pályaudvaron vagy vonaton, mint egy hagyományos töltőállomáson”. Ugyanakkor a benzinkutakon legnépszerűbb termékeik a kioszkokban és a vonatok fedélzetén is elérhetők lesznek.

A bisztrókocsik fél év alatt közel 18 ezer tranzakciót bonyolítottak le a tesztüzem alatt. A hot dogból mintegy 7000 darabot értékesítettek, míg kávéból 6400 csésze fogyott. Emellett a snackek is jelentős keresletet generáltak, közel 4000 eladással, a PizzaWrapból pedig csaknem 1000 darab kelt el.

A legforgalmasabb időszakot egy szeptember közepi hét jelentette, amikor a Napfény InterCity járatain egyetlen hét alatt csaknem 1200 vásárlást regisztráltak.

A Fresh Corner-bisztrókocsik kínálatában a meleg ételek ára jellemzően 800 és 2400 forint között van. A klasszikus hot dog 799 forintot, míg az XXL magyaros változatért 1099 forintot kell fizetni. A különböző menüajánlatok – amelyek üdítőt is tartalmaztak – 1199 és 2399 forint közötti áron elérhetők.