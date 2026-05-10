Az ukrajnai háborúval kapcsolatos bármilyen rendezés alapfeltétele, hogy Kijev vonja ki katonaságát a Donbászból – ezt mondta Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin segédje május 10-én, amiről Kyev Post számolt be.

Ultimátumot adott Putyin Zelenszkijnek: vonuljon ki Donbászból, vagy nem lesz semmilyen békefolyamat

A szigorú ultimátum ellenére Usakov kifejezte bizalmát, hogy az Egyesült Államok nem hagyta el a diplomáciai utat, és azt jósolta, hogy Trump elnök megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan visszatérnek Moszkvába további tárgyalások céljából. Jurij Usakov, az orosz állami médiának adott interjújában hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontja a területi ellenőrzéssel kapcsolatban változatlan.

Usakov véleménye szerint Kijev végül kénytelen lesz „felismerni” ezt a szükségességet.

A területi engedményekkel kapcsolatos kemény retorika ellenére a Kreml továbbra is nyitottnak tűnik a Trump-adminisztráció által létrehozott diplomáciai csatornára.

Továbbra is Donbasz a legvitattabb pontja a békefolyamatnak

A Kreml munkatársa megjegyezte, hogy Oroszország nem hiszi, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, hogy megoldatlanul hagyja az „ukrán kérdést”, annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben a figyelem a közel-keleti feszültségekre helyeződött át.

A Donbászból való kivonulás iránti követelés továbbra is az egyik legvitatottabb pontja a folyamatban lévő béketárgyalásoknak.

Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója és az amerikai tisztviselők közötti jelenlegi megbeszélések egy 20 pontos keretrendszerre összpontosítottak, de

a területi szuverenitás

és a Zaporizzsjai Atomerőmű státuszának kérdései továbbra is akadályozzák a végleges áttörést.

Usakov megjegyzései Donald Trump amerikai elnök azon kijelentését követik, miszerint kész magas szintű amerikai delegációt küldeni közvetlenül Moszkvába, hogy véget vessen a konfliktus „őrületének”. Trump a megdöbbentő havi veszteségszámokat – becslések szerint 25 000 és 30 000 katona között – nevezte meg a gyors megoldás elsődleges humanitárius mozgatórugójaként.