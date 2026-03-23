Újabb amerikai óriásberuházást jelentettek be Magyarországon: már le is tették az alapkövét – örülhet az 55 ezres vidéki város
A Flextronics mintegy 35,5 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Zalaegerszegen, 210 új munkahelyet hozva létre, ami a negyedik amerikai beruházás Magyarországon egy héten belül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.
A Flextronics új raktárat épít Zalaegerszegen
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Flextronics új raktárának alapkőletételén arról számolt be, hogy
az amerikai elektronikai vállalat kapacitásbővítő beruházásának értéke 35,5 milliárd forint, amelyhez a kormány nyolcmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 210 új munkahely létrejöttét.
Beszédében kiemelte, hogy a legnagyobb autógyártóknak is alkatrészeket előállító cég beruházásának önmagán túlmutató jelentősége van, ugyanis segíti a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődését, a Budapesti Műszaki Egyetemmel fenntartott duális képzési együttműködés pedig hozzájárul a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítéséhez.
Az amerikaiak sorra jelentik be a beruházásaikat Magyarországon
Azt is aláhúzta, hogy
ez a projekt is tanúsítja, hogy a magyar–amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amelyek a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épülnek.
Ez az új aranykor tavaly elhozta a rekordok évét a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ugyanis a tavalyi esztendőben megdőlt a magyar–amerikai kereskedelmi forgalom rekordja, tízmilliárd dollár fölé ment, és megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is. Kétszázmilliárd forint, összesen 16 beruházás” – tudatta.
„A harmadik legtöbb beruházás Magyarországra az Egyesült Államokból érkezik. És a lendület nem áll meg. Egy hét alatt Pétfürdő, Komárom és Oroszlány után Zalaegerszeg a negyedik olyan magyarországi település, város, ahol egy amerikai vállalat beruházását jelentjük be egy hét alatt” – tette hozzá.
Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz évben 30 százalékkal nőtt, s értéke megközelítette az évi 900 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére esett, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 31 beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 130 milliárd forint értékben, ami nagyjából 7200 munkahelyet tett biztossá.
Óriási gyár épül Magyarországon az osztrák határnál: a lehallgatási botrány után Szijjártó Péter egyből odautazott – helyszíni fotók
Az Egis gyógyszergyártó új üzemet épít körmendi központjában, amivel növeli kapacitásait, és munkahelyeket teremt. Az Egis fejlesztése jól illeszkedik a magyar gyógyszeripar erősödéséhez, amely a kormány szerint stratégiai ágazatként a nemzetközi élvonalban is egyre meghatározóbb szerepet tölt be.