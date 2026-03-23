Újabb amerikai óriásberuházást jelentettek be Magyarországon: már le is tették az alapkövét – örülhet az 55 ezres vidéki város

A Flextronics mintegy 35,5 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Zalaegerszegen, 210 új munkahelyet hozva létre, ami a negyedik amerikai beruházás Magyarországon egy héten belül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

Újabb amerikai óriásberuházást jelentettek be Magyarországon: már le is tették az alapkövét / Fotó: Flex / Facebook

A Flextronics új raktárat épít Zalaegerszegen

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Flextronics új raktárának alapkőletételén arról számolt be, hogy

az amerikai elektronikai vállalat kapacitásbővítő beruházásának értéke 35,5 milliárd forint, amelyhez a kormány nyolcmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 210 új munkahely létrejöttét.

Beszédében kiemelte, hogy a legnagyobb autógyártóknak is alkatrészeket előállító cég beruházásának önmagán túlmutató jelentősége van, ugyanis segíti a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődését, a Budapesti Műszaki Egyetemmel fenntartott duális képzési együttműködés pedig hozzájárul a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítéséhez.

Az amerikaiak sorra jelentik be a beruházásaikat Magyarországon

Azt is aláhúzta, hogy

ez a projekt is tanúsítja, hogy a magyar–amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amelyek a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épülnek.

Ez az új aranykor tavaly elhozta a rekordok évét a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ugyanis a tavalyi esztendőben megdőlt a magyar–amerikai kereskedelmi forgalom rekordja, tízmilliárd dollár fölé ment, és megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is. Kétszázmilliárd forint, összesen 16 beruházás” – tudatta.

„A harmadik legtöbb beruházás Magyarországra az Egyesült Államokból érkezik. És a lendület nem áll meg. Egy hét alatt Pétfürdő, Komárom és Oroszlány után Zalaegerszeg a negyedik olyan magyarországi település, város, ahol egy amerikai vállalat beruházását jelentjük be egy hét alatt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz évben 30 százalékkal nőtt, s értéke megközelítette az évi 900 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére esett, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 31 beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 130 milliárd forint értékben, ami nagyjából 7200 munkahelyet tett biztossá.