Április 12-e nem csak a választás miatt fontos, hanem a nyugdíj miatt is – fontos változásra kell készülni

Ahogy minden évre vonatkozóan előre, úgy 2026-ra is közzétette az előző év végén – decemberben – a Magyar Államkincstár a 2026-ra vonatkozó nyugdíjfolyósítási dátumokat, vagyis azt a napot, amelyen az ellátásra jogosultak az ellátás összegének bankszámlájukon történő jóváírására számíthatnak. Ez főszabály szerint a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges az eltérés. Idén áprilisban ezen napon – vasárnap – lesz az országgyűlési választás, de a kincstár nem ezzel összefüggésben teljesíti korábban, április 10-én (péntek) a nyugdíjutalást, hanem azért, mert a tárgyhó 12. napja hétvégére esik – írja az Origo.

Idén áprilisban 10-én teljesíti a kincstár a bankszámlákra érkező nyugdíjkifizetéseket, mert április 12-e vasárnapra esik

Pénteken várható az áprilisi nyugdíjak bankszámlákra érkezése

Az áprilisi nyugdíjutalás főszabályhoz képest korábbi időpontjának oka az, hogy április 12-e vasárnapra esik. Így a kifizetéseket az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10-e péntek. A lap kitér rá, hogy ez a szabály minden hónapban érvényes, vagyis ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

Fontos ugyanakkor, hogy ez a kifizetés a bankszámlára történő jóváírásokra vonatkozik.

Azok az ellátásra jogosultak, akik a kifizetést készpénzben kérik, a Magyar Posta által korábban részükre kiadott nyugdíjkézbesítési naptárból tájékozódhatnak arról, hogy mikor várható a postai kézbesítő általi kifizetés.

A postai kifizetések jellemzően egyébként a hónap közepén kezdődnek, vagyis azon nap környékén, amikor a kincstár a banki kifizetések teljesítését kezdi. A vállalat közlése szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam, közel 800 ezer érintett részére.

