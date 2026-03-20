Deviza
EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27% EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 120,33 +1,09% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 906 +2,46% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS499,5 0% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,64 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,8 +0,36% BUX123 120,33 +1,09% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 906 +2,46% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS499,5 0% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,64 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,8 +0,36%
nyugdíj
utalás
választás

Április 12-e nem csak a választás miatt fontos, hanem a nyugdíj miatt is – fontos változásra kell készülni

Áprilisban ismét változás lesz a nyugdíjutalás rendjében a főszabályhoz képest, mivel a nyugdíjutalás szokott napja – tárgyhó 12. napja – ezúttal vasárnapra esik, arra a napra, amelyen az országgyűlési választást tartja az ország. Az eljárásrend alapján a hétvége miatt ezért a nyugdíjak bankszámlákra történő utalását korábban, a hét utolsó munkanapján teljesíti a Magyar Államkincstár.
VG
2026.03.20, 11:30
Frissítve: 2026.03.20, 11:44

Ahogy minden évre vonatkozóan előre, úgy 2026-ra is közzétette az előző év végén – decemberben – a Magyar Államkincstár a 2026-ra vonatkozó nyugdíjfolyósítási dátumokat, vagyis azt a napot, amelyen az ellátásra jogosultak az ellátás összegének bankszámlájukon történő jóváírására számíthatnak. Ez főszabály szerint a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges az eltérés. Idén áprilisban ezen napon – vasárnap – lesz az országgyűlési választás, de a kincstár nem ezzel összefüggésben teljesíti korábban, április 10-én (péntek) a nyugdíjutalást, hanem azért, mert a tárgyhó 12. napja hétvégére esik – írja az Origo.

nyugdíj, kifizetés
Idén áprilisban 10-én teljesíti a kincstár a bankszámlákra érkező nyugdíjkifizetéseket, mert április 12-e vasárnapra esik (illusztráció) / Fotó: NurPhoto via AFP

Pénteken várható az áprilisi nyugdíjak bankszámlákra érkezése

Az áprilisi nyugdíjutalás főszabályhoz képest korábbi időpontjának oka az, hogy április 12-e vasárnapra esik. Így a kifizetéseket az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10-e péntek. A lap kitér rá, hogy ez a szabály minden hónapban érvényes, vagyis ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

Fontos ugyanakkor, hogy ez a kifizetés a bankszámlára történő jóváírásokra vonatkozik. 

Azok az ellátásra jogosultak, akik a kifizetést készpénzben kérik, a Magyar Posta által korábban részükre kiadott nyugdíjkézbesítési naptárból tájékozódhatnak arról, hogy mikor várható a postai kézbesítő általi kifizetés.

A postai kifizetések jellemzően egyébként a hónap közepén kezdődnek, vagyis azon nap környékén, amikor a kincstár a banki kifizetések teljesítését kezdi. A  vállalat közlése szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam, közel 800 ezer érintett részére.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
