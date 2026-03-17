BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor váratlanul megmondta, mi fog történni a Mol részvényeivel: "Nem fogjuk engedni"

A kormányfő szerint a nagy nemzetközi vállalatok és pénzügyi szereplők vissza akarják szerezni a pénzüket Magyarországon. Orbán Viktor külön kitért a Mol helyzetére is, amelyet nemzeti stratégiai vállalatként jellemzett.
2026.03.17, 20:01
Frissítve: 2026.03.17, 21:03

Orbán Viktor szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet mögött valójában pénzügyi érdekek húzódnak meg, és a nemzetközi nagytőke a magyarok pénzére pályázik. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az elmúlt években 15 ezermilliárd forintot vontak el a multiktól, amit most azok vissza akarnak szerezni. A magyar kormány azonban ezt nem fogja hagyni.

Orbán Viktor szerint a nemzeti vagyon és a stratégiai cégek, különösen a Mol, ismét célkeresztbe kerültek / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor az egri Fidesz-nagygyűlésen egyértelmű politikai és gazdasági üzenetet fogalmazott meg: szerinte a jelenlegi nemzetközi helyzetet nem lehet megérteni a pénzügyi érdekek nélkül.

Az a régi igazság, miszerint a háború a pénzről szól, most is igaz. Valójában a magyarok pénzét akarják megszerezni

– fogalmazott a miniszterelnök.

Beszédében kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt bő másfél évtizedben olyan adórendszert vezetett be, amely a nagy nemzetközi vállalatokat – bankokat, energiacégeket és kereskedelmi láncokat – extra befizetésekre kötelezte. Ennek eredményeként a kormányfő szerint mintegy 15 ezermilliárd forint került a költségvetésbe.

Orbán Viktor ezt az összeget konkrét intézkedésekhez kötötte. Példaként említette

  • a nyugdíjasoknak juttatott pluszkifizetéseket,
  • a minimálbér emelését,
  • valamint a fiatalok lakhatását segítő kedvezményes támogatásokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek finanszírozása nem rejtély, hanem a multinacionális cégektől elvont forrásokból történt.

 

A miniszterelnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a nagyvállalatok „nem szorultak rá a sajnálatra”, mert továbbra is jelentős profitot értek el. Megismételte: 

A magyar gazdaságpolitikának az a célja, hogy a hazai munka eredménye elsősorban a magyar társadalomnál maradjon.

A beszéd egyik legélesebb része a nemzetközi gazdasági szereplők kritikája volt. Orbán Viktor konkrétan megemlítette a Shell és az Erste Group nevét, utalva arra, hogy szerinte ezekhez hasonló szereplők is érdekeltek lehetnek a magyar politikai folyamatok alakulásában.

Emiatt figyelmeztetett, hogy a „nemzetközi nagytőke” a választások megnyerésére készül, mivel vissza akarják szerezni az elmúlt években elvesztett forrásokat.

Orbán Viktor: megvédjük a hazai vállalatokat

Külön kitért a Mol helyzetére is, amelyet nemzeti stratégiai vállalatként jellemzett. A miniszterelnök szerint már felmerültek olyan kezdeményezések, amelyek a cég átalakítását célozzák, ezt azonban határozottan elutasította. Leszögezte, hogy ő és a kormány nem engedik, hogy Magyarország elveszítse az olcsóbb energiaforrásokhoz való hozzáférést, hogy ehelyett drágább nyugati megoldásokra kényszerüljön.

Orbán Viktor felidézte a 2010 előtti időszakot is, amikor az akkori szocialista vezetés a Mol utolsó részvénycsomagját orosz szereplőknek adta el. Ezt a jelenlegi kormány a hatalomba lépés után gyorsan visszaszerezte, precedenst állítva  fel arra, hogy a stratégiai vagyonelemeket nemzeti kézben kell tartani.

A Mol ügyében ezzel szemben a Tisza Párt a nemzetközi multik hangnemét ütötte meg: hétfőn kiderült, hogy az ellenzéki párt a választási győzelmük esetén azonnal beavatkozna az olajvállalatba, jelentősen átalakítva annak működését, valamint a magyar energia-infrastruktúra ellátását is.

Beszéde végén a miniszterelnök világossá tette: a kormány nem kívánja átengedni a kulcsfontosságú gazdasági pozíciókat külföldi érdekcsoportoknak.

Álláspontja szerint a következő időszak egyik fő tétje az lesz, hogy megmarad-e a nemzeti gazdaságpolitikai irány, vagy a nemzetközi szereplők visszaszerzik befolyásukat.

A Tisza külön munkacsoporttal avatkozna be a Mol működésébe – reagált a kormányfő politikai igazgatója

A Tisza Párt a Mol vezetési és tulajdonosi struktúrájának átalakítását is fontolgatja egy esetleges kormányváltás után. A kijelentésekre Orbán Balázs reagált, miközben a kormány a védett üzemanyagárakkal igyekszik mérsékelni az olajpiaci válság hatásait.

 

Országszerte
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu