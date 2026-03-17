Orbán Viktor váratlanul megmondta, mi fog történni a Mol részvényeivel: "Nem fogjuk engedni"

Orbán Viktor szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet mögött valójában pénzügyi érdekek húzódnak meg, és a nemzetközi nagytőke a magyarok pénzére pályázik. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az elmúlt években 15 ezermilliárd forintot vontak el a multiktól, amit most azok vissza akarnak szerezni. A magyar kormány azonban ezt nem fogja hagyni.

Orbán Viktor az egri Fidesz-nagygyűlésen egyértelmű politikai és gazdasági üzenetet fogalmazott meg: szerinte a jelenlegi nemzetközi helyzetet nem lehet megérteni a pénzügyi érdekek nélkül.

Az a régi igazság, miszerint a háború a pénzről szól, most is igaz. Valójában a magyarok pénzét akarják megszerezni

– fogalmazott a miniszterelnök.

Beszédében kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt bő másfél évtizedben olyan adórendszert vezetett be, amely a nagy nemzetközi vállalatokat – bankokat, energiacégeket és kereskedelmi láncokat – extra befizetésekre kötelezte. Ennek eredményeként a kormányfő szerint mintegy 15 ezermilliárd forint került a költségvetésbe.

Orbán Viktor ezt az összeget konkrét intézkedésekhez kötötte. Példaként említette

a nyugdíjasoknak juttatott pluszkifizetéseket,

a minimálbér emelését,

valamint a fiatalok lakhatását segítő kedvezményes támogatásokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek finanszírozása nem rejtély, hanem a multinacionális cégektől elvont forrásokból történt.

A miniszterelnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a nagyvállalatok „nem szorultak rá a sajnálatra”, mert továbbra is jelentős profitot értek el. Megismételte:

A magyar gazdaságpolitikának az a célja, hogy a hazai munka eredménye elsősorban a magyar társadalomnál maradjon.

A beszéd egyik legélesebb része a nemzetközi gazdasági szereplők kritikája volt. Orbán Viktor konkrétan megemlítette a Shell és az Erste Group nevét, utalva arra, hogy szerinte ezekhez hasonló szereplők is érdekeltek lehetnek a magyar politikai folyamatok alakulásában.

Emiatt figyelmeztetett, hogy a „nemzetközi nagytőke” a választások megnyerésére készül, mivel vissza akarják szerezni az elmúlt években elvesztett forrásokat.