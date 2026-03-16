A Tisza külön munkacsoporttal avatkozna be a Mol működésébe – reagált a kormányfő politikai igazgatója

A magyar kormányfő környezetéből reagáltak a Tisza Párt Molt érintő elképzelései miatt.

Külön munkacsoport dolgozik a Mol jövőjén a Tiszánál – reagált a kormányfő politikai igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Politico írta meg, hogy Tisza Párt körül szerveződő gazdasági szakértők a Mol struktúráját is átalakítanák. Tarr Zoltán arról beszélt a lapnak, hogy a prioritás az, hogy „jó menedzsereket” találjanak, akik képesek végrehajtani ezt a változást.

Elmagyarázta azt is, hogy a vállalati igazgatótanácsokból való toborzás egy másik előnye – a politikai veteránok alkalmazása helyett –, hogy az új miniszterek nem szennyeződtek be kormányzati tapasztalattal.

Tarr elmondta a Politicónak azt is, hogy

a Tiszának „különleges munkacsoportja” van, amely tervet dolgozott ki a Mol kezelésére.

A Politico emlékeztet, hogy a Mol energiacég 10 százalékát a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) birtokolja, az oktatási intézményt Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója vezeti. Az MCC 2022-ben Brüsszelben is létrehozott egy agytrösztöt.

Tarr szerint a vállalat vezetési és tulajdonosi struktúráját is kezelni kell. Úgy véli, bizonyos kérdések könnyebben kezelhetők lesznek, mások viszont – például az MCC szerepe – komolyabb kihívást jelentenek.

„Az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan dolog, amivel foglalkozni kell” – mondta a Tisza második embere.

Tarr Zoltán megerősítette a Politicónak, hogy a Tisza Párt rákényszerítené a magyar olajvállalatot, hogy váljon le az orosz olajról

– reagált Orbán Balázs a lapban megjelentekre a Facebookon.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást.

Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak.

A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként,

míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni literenként.

Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.