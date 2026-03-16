Mol
Tisza Párt
Orbán Balázs

A Tisza külön munkacsoporttal avatkozna be a Mol működésébe – reagált a kormányfő politikai igazgatója

A Tisza Párt a Mol vezetési és tulajdonosi struktúrájának átalakítását is fontolgatja egy esetleges kormányváltás után. A kijelentésekre Orbán Balázs reagált, miközben a kormány a védett üzemanyagárakkal igyekszik mérsékelni az olajpiaci válság hatásait.
2026.03.16, 16:06
Frissítve: 2026.03.16, 16:42

A magyar kormányfő környezetéből reagáltak a Tisza Párt Molt érintő elképzelései miatt.

Külön munkacsoport dolgozik a Mol jövőjén a Tiszánál – reagált a kormányfő politikai igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Politico írta meg, hogy Tisza Párt körül szerveződő gazdasági szakértők a Mol struktúráját is átalakítanák. Tarr Zoltán arról beszélt a lapnak, hogy a prioritás az, hogy „jó menedzsereket” találjanak, akik képesek végrehajtani ezt a változást. 

Elmagyarázta azt is, hogy a vállalati igazgatótanácsokból való toborzás egy másik előnye – a politikai veteránok alkalmazása helyett –, hogy az új miniszterek nem szennyeződtek be kormányzati tapasztalattal. 

Tarr elmondta a Politicónak azt is, hogy 

a Tiszának „különleges munkacsoportja” van, amely tervet dolgozott ki a Mol kezelésére. 

A Politico emlékeztet, hogy a Mol energiacég 10 százalékát a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) birtokolja, az oktatási intézményt Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója vezeti. Az MCC 2022-ben Brüsszelben is létrehozott egy agytrösztöt.

Tarr szerint a vállalat vezetési és tulajdonosi struktúráját is kezelni kell. Úgy véli, bizonyos kérdések könnyebben kezelhetők lesznek, mások viszont – például az MCC szerepe – komolyabb kihívást jelentenek.

„Az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan dolog, amivel foglalkozni kell” – mondta a Tisza második embere. 

Tarr Zoltán megerősítette a Politicónak, hogy a Tisza Párt rákényszerítené a magyar olajvállalatot, hogy váljon le az orosz olajról

– reagált Orbán Balázs a lapban megjelentekre a Facebookon.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást. 

Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak. 

  • A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként, 
  • míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni literenként.

Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát. 

Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, hogy védett magyar üzemanyagárak továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu