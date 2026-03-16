Dollármilliókat fektettek a Pázmányról indult startupba – az Open AI is akar egy darabot: mesterséges szövetekkel forgatják fel a robotikát

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikai kutatólaborjaiból indult az a fejlesztés, amely ma már a nemzetközi robotikai ipar figyelmét is felkeltette. A budapesti Allonic startup februárban 7,2 millió dolláros pre-seed befektetést jelentett be. Ez a magyar startup-ökoszisztéma eddigi legnagyobb ilyen korai finanszírozási köre, és azt jelzi: a befektetők komoly potenciált látnak ebben az új robotikai elképzelésben.