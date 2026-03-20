Gyógyszeripari nagyberuházás érkezik Magyarországra: a cég meghatározó központjává válik a fejlődő vidéki város
„A Viatris Komárom-Mylan Hungary Kft. amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6,4 milliárd forintnyi értékű beruházást hajt végre Komáromban, ezáltal betonbiztossá téve nyolcszáz munkahelyet” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint a tárcavezető a Viatris Komárom-Mylan Hungary Kft. új beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy az amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6,4 milliárd forintnyi értékben bővíti csomagolási és minőség-ellenőrzési kapacitásait, amihez a kormány 1,3 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő több mint nyolcszáz munkahely betonbiztossá tételét.
A miniszter kiemelte, hogy a város már ma is a Viatris európai működési hálózatának egyik meghatározó központja, és a fejlesztés nyomán jelentősen nőni fog az üzem csomagolási kapacitása, ami még inkább felértékeli a jelentőségét annak, hogy ez az Európai Unió legnagyobb gyógyszervizsgálati laboratóriuma. Hozzátett, hogy ezért a magas hozzáadott értéket képviselő beruházásért éles nemzetközi verseny folyt, a komáromi gyár amerikai és ázsiai telephelyekkel is versenyzett, de Magyarország győzni tudott, méghozzá az itt dolgozók szakértelme és tudása miatt.
A tárcavezető kifejtette, hogy a magyar–amerikai kapcsolatokban új aranykor köszöntött be Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével, soha egy év alatt nem volt akkora kereskedelmi forgalom a két ország között, és soha annyi beruházás nem érkezett az Amerikai Egyesült Államokból egy év alatt, mint 2025-ben.
Szijjártó Péter méltatta a hazai gyógyszeripar kiváló teljesítményét is, és rámutatott, hogy Magyarország bár a lakosságszámát tekintve 96. a világrangsorban, mégis a húsz legnagyobb gyógyszeripari exportőr között van, és ezt az állapotot a kormány fenn is kívánja tartani.
„A gyógyszeripari fejlesztések kitörési pontot jelentenek a magyar gazdaságnak, a gyógyszeriparban a legmagasabb a bevételarányos költés az innovációra és a kutatás-fejlesztésre, és az elmúlt esztendőben a gyógyszeripar 1300 milliárd forintos termelési értéket tudott felmutatni Magyarországon” – sorolta a külügyér.
Szijjártó Péter szerint rengeteg beruházás érkezik Komáromba
Illetve arra is kitért, hogy Komáromban és környékén az elmúlt tíz év során 61 beruházás jött létre állami támogatással, összesen 1300 milliárd forint értékben, mintegy 18 ezer munkahelyet teremtve. A Duna-parti városban tett látogatásáról Facebook-bejegyzésében is beszámolt.
A miniszter – aki pénteken Oroszlányban egy fontos autóipari beruházást jelentett be – végezetül érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és üdvözölte, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.
Beszélt a közel-keleti helyzetről, és arra is figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi piacról, amit tovább súlyosbít, hogy az EU kitiltotta az orosz energiahordozókat.
Ennek kapcsán kijelentette, hogy a kormánynak ezért a legfőbb feladata biztosítani hazánk kimaradását minden háborúból, illetve megóvni a lakosságot és a gazdaságot a konfliktusok negatív hatásaitól.
„Ha ez nem sikerül, nem tudjuk megvédeni magunkat, akkor minden elveszhet, minden olyan gazdasági eredmény, amely bravúrszámba ment az elmúlt esztendők nehéz körülményei közepette. Hiszen a helyzet az, hogy míg a világ válságról válságra bukdácsolt az elmúlt években, Magyarországon az elmúlt négy rendkívül nehéz esztendő volt a gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve a beruházások szempontjából” – foglalta össze a miniszter.