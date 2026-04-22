gyárbezárás
Jászberény
Electrolux Group
elbocsátások
háztartási gépek
Electrolux

Bezárja jászberényi gyárát az Electrolux, 600 dolgozót érint a leállás – már az időpont is megvan

Az Electrolux 2026 végéig leállítja a termelést jászberényi üzemében a gyenge piaci kereslet és az erősödő verseny miatt. A döntés mintegy hatszáz munkavállalót érint. Az Electrolux támogatja az érintett dolgozók elhelyezkedését.
2026.04.22, 09:02
Frissítve: 2026.04.22, 09:21

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – közölte a cég szerdán.

Az Electrolux 2026 végéig leállítja a termelést jászberényi üzemében / Fotó: Székelyhidi Balázs

A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel és a stagnáló piaci kereslettel magyarázták.

A vállalat a költség-versenyképesség javítását és a gyártási kapacitások optimalizálását célzó stratégiai felülvizsgálat után szánta el magát erre a lépésre. 

A döntés hátterében a pangó piaci kereslet, a fokozódó árverseny, valamint a költséghatékonyságot érintő egyre nagyobb kihívások állnak.

A gyárbezáráshoz kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona (közel 20 milliárd forint) átszervezési költséget számol el. Ennek az összegnek a fele tényleges készpénzkiadással járó ráfordítás.

A tájékoztatás szerint 

a jászberényi üzem bezárását követően a vállalat a hűtőkészülékek iránti keresletet a megmaradó saját gyártókapacitásainak kihasználásával biztosítja. Emellett külső szerződéses bérgyártókat is bevonnak a termelésbe.

A cég hangsúlyozta, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával, és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését. 

„Ez egy rendkívül nehéz döntés, megértjük, hogy ez milyen nehéz helyzetet teremt a munkatársainknak, akik éveken át dolgoztak a gyár és vállalatunk sikereiért. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel közösen, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban, és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben” – mondta Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója.  

A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára – közölte a cég.

Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a gyárbezárás nem érinti a budapesti irodából irányított magyarországi értékesítési és marketingtevékenységet.

Nem ez az első alkalom, hogy az Electrolux gyára leáll. Mint lapunk beszámolt róla, a rossz üzleti eredmények miatt 2020-ban is történt egy ilyen. Akkor az a döntés született, hogy a felső kategóriás termékcsoport gyártására fókuszál a magyarországi vállalat, a fagyasztóláda-termékek gyártását pedig kiszervezik. Az üzem akkor 113 munkatárssal működött, akiknek egy része a jászberényi hűtőszekrénygyár másik üzemében tovább dolgozik, 82-en pedig végkielégítéssel távoznak a cégtől.

