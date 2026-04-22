Bezárja jászberényi gyárát az Electrolux, 600 dolgozót érint a leállás – már az időpont is megvan

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – közölte a cég szerdán.

A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel és a stagnáló piaci kereslettel magyarázták.

A vállalat a költség-versenyképesség javítását és a gyártási kapacitások optimalizálását célzó stratégiai felülvizsgálat után szánta el magát erre a lépésre.

A döntés hátterében a pangó piaci kereslet, a fokozódó árverseny, valamint a költséghatékonyságot érintő egyre nagyobb kihívások állnak.

A gyárbezáráshoz kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona (közel 20 milliárd forint) átszervezési költséget számol el. Ennek az összegnek a fele tényleges készpénzkiadással járó ráfordítás.

A tájékoztatás szerint

a jászberényi üzem bezárását követően a vállalat a hűtőkészülékek iránti keresletet a megmaradó saját gyártókapacitásainak kihasználásával biztosítja. Emellett külső szerződéses bérgyártókat is bevonnak a termelésbe.

A cég hangsúlyozta, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával, és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

„Ez egy rendkívül nehéz döntés, megértjük, hogy ez milyen nehéz helyzetet teremt a munkatársainknak, akik éveken át dolgoztak a gyár és vállalatunk sikereiért. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel közösen, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban, és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben” – mondta Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója.

A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára – közölte a cég.