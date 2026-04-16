Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,46 +0,46% CHF/HUF395,1 +0,36% PLN/HUF85,97 +0,23% RON/HUF71,62 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,38% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,46 +0,46% CHF/HUF395,1 +0,36% PLN/HUF85,97 +0,23% RON/HUF71,62 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 574,56 -0,66% MTELEKOM2 334 -0,09% MOL4 356 -1,61% OTP43 800 -1,14% RICHTER12 970 +1,08% OPUS387 +1,16% ANY7 630 +0,52% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 134,43 +0,43% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 842,1 -0,54% BUX138 574,56 -0,66% MTELEKOM2 334 -0,09% MOL4 356 -1,61% OTP43 800 -1,14% RICHTER12 970 +1,08% OPUS387 +1,16% ANY7 630 +0,52% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 134,43 +0,43% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 842,1 -0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyasztóvédelem
hirdetés
Forstner Csenge
influenszer
bírság
GVH

Elfelejtett szólni a magyar instaceleb, hogy mit is rejt a tartalom – megkapta a magáét a GVH-tól, a partnerek még rosszabbul jártak

Kilencmillió forintra bírságolt két reklámozó céget és egy influenszerügynökséget a versenyhivatal. Az online tartalomgyártókra is kiemelten figyel a GVH.
VG
2026.04.16, 10:51
Frissítve: 2026.04.16, 11:39

Összesen 9 millió forintos bírságot szabott ki egy népszerű influenszer termékeinek értékesítését megrendelő két cégre és az annak reklámozásában részt vevő ügynökségre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mivel több promóciós tartalomnál nem megfelelően jelölték tartalmaik reklámjellegét. A nemzeti versenyhatóság még 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben. A most lezárt ügyben Forstner Csenge influenszer, valamint családi vállalkozása (WeBrand Digital Kft.) kereskedelmi gyakorlatát vizsgálták.

instagram GVH
A közösségi oldalakon közzétett rejtett hirdetésekre is figyel a GVH / Fotó: Shutterstock

A GVH közleménye szerint a vizsgálat során 38 poszt esetében állapítottak meg jogsértést, amelyek közül 31-nél hiányos volt, 7-nél pedig teljesen elmaradt a reklám megjelölése. A versenyhatóság a jogsértések miatt Forstner Csenge véleményvezért és családi vállalkozását figyelmeztetésben részesítette, míg a velük partnerségben dolgozó influenszerügynökséget (PFR Group Hungary Kft. és PFR Group International Zrt.) egymillió forintra büntette, és megfelelési intézkedések végrehajtására kötelezte. Forstner Csenge TikTok-csatornájának jelenleg 1,1 millió követője van, Instagramon pedig 349 ezren követik a tartalmait, vagyis bejegyzései kiemelkedően nagy eléréssel rendelkeznek.

A reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokat, mint a Shein online piactér európai működtetéséért felelős Infinite Styles Services Co., Limited, valamint a L’Oreal Magyarország Kozmetikai Kft., 4-4 millió forintra büntették, mivel a bejegyzéseknél teljes mértékben elmaradt a reklámjelleg jelölése.

Az influenszerekre is kiemelten figyel a GVH

A GVH Versenytanácsának iránymutatása szerint Instagram- és TikTok-bejegyzések esetében megfelelő, ha a reklámjelölés a kísérőszöveg elején, minden más tartalmat megelőzve jelenik meg #reklám vagy #hirdetés hashtag formájában, illetve kiemelten, vagy a platform beépített „fizetett együttműködés” címkéje is használható.

Emlékeztettek, hogy az influenszerek erős hatással vannak a fogyasztói döntésekre, ezért fokozott felelősségük van a reklámszabályok betartásában. A hatóság a 2023. novemberi ellenőrzése során megállapította, hogy a véleményvezérek alig ötöde tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
