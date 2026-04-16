Elfelejtett szólni a magyar instaceleb, hogy mit is rejt a tartalom – megkapta a magáét a GVH-tól, a partnerek még rosszabbul jártak

Összesen 9 millió forintos bírságot szabott ki egy népszerű influenszer termékeinek értékesítését megrendelő két cégre és az annak reklámozásában részt vevő ügynökségre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mivel több promóciós tartalomnál nem megfelelően jelölték tartalmaik reklámjellegét. A nemzeti versenyhatóság még 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben. A most lezárt ügyben Forstner Csenge influenszer, valamint családi vállalkozása (WeBrand Digital Kft.) kereskedelmi gyakorlatát vizsgálták.

A közösségi oldalakon közzétett rejtett hirdetésekre is figyel a GVH / Fotó: Shutterstock

A GVH közleménye szerint a vizsgálat során 38 poszt esetében állapítottak meg jogsértést, amelyek közül 31-nél hiányos volt, 7-nél pedig teljesen elmaradt a reklám megjelölése. A versenyhatóság a jogsértések miatt Forstner Csenge véleményvezért és családi vállalkozását figyelmeztetésben részesítette, míg a velük partnerségben dolgozó influenszerügynökséget (PFR Group Hungary Kft. és PFR Group International Zrt.) egymillió forintra büntette, és megfelelési intézkedések végrehajtására kötelezte. Forstner Csenge TikTok-csatornájának jelenleg 1,1 millió követője van, Instagramon pedig 349 ezren követik a tartalmait, vagyis bejegyzései kiemelkedően nagy eléréssel rendelkeznek.

A reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokat, mint a Shein online piactér európai működtetéséért felelős Infinite Styles Services Co., Limited, valamint a L’Oreal Magyarország Kozmetikai Kft., 4-4 millió forintra büntették, mivel a bejegyzéseknél teljes mértékben elmaradt a reklámjelleg jelölése.

Az influenszerekre is kiemelten figyel a GVH

A GVH Versenytanácsának iránymutatása szerint Instagram- és TikTok-bejegyzések esetében megfelelő, ha a reklámjelölés a kísérőszöveg elején, minden más tartalmat megelőzve jelenik meg #reklám vagy #hirdetés hashtag formájában, illetve kiemelten, vagy a platform beépített „fizetett együttműködés” címkéje is használható.

Emlékeztettek, hogy az influenszerek erős hatással vannak a fogyasztói döntésekre, ezért fokozott felelősségük van a reklámszabályok betartásában. A hatóság a 2023. novemberi ellenőrzése során megállapította, hogy a véleményvezérek alig ötöde tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat.