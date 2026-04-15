Bukhatja a 30 százalék kedvezményt, aki nem nyilatkozik időben az MVM-nél

A magyar kormány korábbi döntése nyomán a januári nagy hideg miatt megemelkedett fogyasztás költségeinek támogatásáról döntött. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban részt vevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe. Fontos információ, hogy a rezsistop villamos energiára csak az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltése után jár, amelyet egy MVM által biztosított űrlapon keresztül lehet megtenni – írta cikkében az Origo.

Nyilatkozattételi határidő az MVM-nél: április 30.

Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig nyilatkozhatnak. Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,

az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,

az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint

e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.

A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a „Támogatás” soron azon ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént.