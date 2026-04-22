Napjai maradtak hátra az egyik legnagyobb magyar Tesco hipermarketnek

Bezár a Budapesten, a Soroksári úton (hivatalosan a Koppány u. 2–4. szám alatt) működő Tesco hipermarket – írja az Origo a Tesco Magyarországtól kapott információi, illetve korábbi értesülései alapján. A hipermarket április 30. után már nem nyit ki, azaz az egyébként ünnepnap miatt zárvatartási napnak számító május 1-jétől zárva marad.

A Tesco szerint az üzletbezárás egyedi jellegű

A lap cikke szerint a Tesco hipermarket közelgő bezárására a helyszínen a vállalat által kihelyezett tájékoztatótábla hívja fel a figyelmet, az erről készült felvétel a Facebook egyik nyilvános, Soroksár városrész ügyeivel foglalkozó csoportjában jelent meg. A lap ezt követően kereste meg kérdéseivel a hazai vállalatot.

A Tesco Magyarország sajtóosztálya megerősítette az áruház bezárását. Közölték: az áruháznak hamarosan lejár a bérleti szerződése az épületben, és nem fogják meghosszabbítani. Az épület ugyanis nincs a vállalat tulajdonában. A bezárás hátterében közlésük szerint az áll, hogy „az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya korlátozta a forgalmat”.

A vállalat ugyanakkor kiemelte, hogy a soroksári úti Tesco bezárása egyedi üzleti döntés, nem érinti az országos működést. „A vállalat továbbra is stabilan, növekedési pályán halad: az elmúlt üzleti évben közel 40 áruházunkat újítottuk fel, két új áruházat nyitottunk, és megnyílt első Premier boltunk. Az idei évben is folytatjuk hálózatunk korszerűsítését és áruháznyitási programunkat.”

A Tesco kiemelte: törekednek arra, hogy minden érintett munkatársnak tudjanak alternatívát felajánlani.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.