Tűzifahiány fenyeget, már az erdőket gyilkoljuk

A rezsicsökentéssel alacsonyan tartott tűzifaár a környezet- és természetvédelmi szempontból elvártnál magasabb szinten tartja a keresletet Harmat Ádám és Munkácsy Béla, az ELTE kutatói szerint, akik erről az Energy Policy című szaklapban publikáltak egy tanulmányt. Azonban alacsony hatósági ár híján (nem pont így fogalmaznak) széles rétegek maradnának tüzelő nélkül. Ez az a réteg, amelynek anyagi okokból nem opció a kevésbé környezetszennyező, pláne nem a megújuló alapú fűtésre váltás.

Kevés lehet a tűzifa / Fotó: MTI

Állami támogatás nélkül nem megy

Érdemes ideidézni, hogy a kormány a gázfűtés visszaszorításába is óvatosan fogott bele az előbbieknél jobb jövedelmi helyzetűek esetében. Igaz, nem környezetvédelmi, hanem energiabiztonsági okból és az árak 2021–2022-es elszaladása miatt lépett: az átlagfogyasztás 2022. augusztusi bevezetésével csak egy adott mennyiség feletti áramért és gázért fizettett többet az egyébként rezsicsökkentésre jogosult felhasználókkal, de az átlagfogyasztáson belül meghagyta a kedvezményes tarifát.

Vagyis míg a lakosság egy része érdekében célszerű fenntartani a tűzifa alacsony hatósági árát, a hosszabb távú megoldás a rezsicsökkentésre való rászorultság csökkentése lehet. Ez azonban még a Magyarországnál sokkal tehetősebb országokban sem valósítható meg teljeskörűen. Mint Harmat Ádám és Munkácsy Béla kijelentette: mivel a tűzifa használata gyakran az energiaszegénységhez és társadalmi-kulturális gyakorlatokhoz kötődik, a hatósági ár kivezetéséhez célzott állami támogatásokra van szükség.

Felfelé tart az ár

A tűzifa 2000 óta 67 százalékkal drágult a KSH adatai szerint. A vizsgált időszak első két évében (egészében pedig 2016 óta) nem történt változás. A magas inflációval terhelt 2022-ben és 2023-ban azonban 25,1 majd 36,8 százalékkal került többe az előző évinél a hazai lakosság egy része által kizárólag hozzáférhető tüzelő. Bár 2024-ben kis esés következett, az árindex abban az évben 97,6 százalékos volt. Ám ennek a hatását elvitte a tavalyi, 2 százalékos emelkedés.

A hazai lakossági fűtési módokat, ezen belül a tűzifafelhasználást ismertető KSH-táblázat a felkeresése idején (talán csak pillanatnyi műszaki probléma miatt) nem tartalmazott számadatot.