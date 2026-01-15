Deviza
Orbán Viktor
honvédség
tűzifa

"A hideg nem múlik, de felkészültünk!" — Orbán Viktor tűzifát küld a rászorulóknak a Magyar Honvédség segítségével

A Magyar Honvédség kijelölt állománya mától segít abban, hogy a szociális tűzifa program keretében biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz. Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon figyelmeztetett, hogy a hideg marad, így mindenki használja ki a szociális tűzifa és tüzelőanyag programot, akinek arra szüksége van.
VG
2026.01.15, 11:06
Frissítve: 2026.01.15, 11:25

Három vármegyében – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg – több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában – közölte a Honvédelmi Minisztérium. 

Debrecen, 2022. október 2 tűzifa - orbán viktor4.Előre csomagolt kisebb mennyiség tűzifának felaprított akácfa a Tócóstüzép-97 Kft. telephelyén.MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.Debrecen, 2022. október 24.Előre csomagolt kisebb mennyiség tűzifának felaprított akácfa a Tócóstüzép-97 Kft. telephelyén.MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A tűzifa a honvédség állománya segítségével jut el a rászorulókhoz / Fotó: Oláh Tibor/MTI

Hasogatott tűzifát kapnak a rászorulók

Az MTI közlése szerint a felhasogatott tűzifát a Honvédség kijelölt állományának feladata felpakolni teherautókra, elszállítani a megadott címekre, majd ott pedig lepakolni.

A feladatban egyelőre az 

  • MH Lahner György 2. Ellátóezred, 
  • az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár, 
  • az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kaposvári zászlóaljával, 
  • valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred, 
  • az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred,
  • és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt.

Ezen alakulatok feladatra kijelölt állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani. Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt. A hét elején pedig az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-s autóúton.

A kormány gondoskodik a tüzelőanyag-ellátásól

A nagy hidegről Orbán Viktor Facebookon osztotta meg gondolatait

Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa programot! Vigyázzunk egymásra!

A miniszterelnök utalt bejegyzésében a szociális alapú tüzelőanyag támogatásra, amelyen keresztül pályázni lehet az ingyenes tüzelőanyagra, amiért a téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén-vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

A kormány már 2011-ben elindította a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre több százezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, így csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. 

