"A hideg nem múlik, de felkészültünk!" — Orbán Viktor tűzifát küld a rászorulóknak a Magyar Honvédség segítségével

Három vármegyében – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg – több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A tűzifa a honvédség állománya segítségével jut el a rászorulókhoz / Fotó: Oláh Tibor/MTI

Hasogatott tűzifát kapnak a rászorulók

Az MTI közlése szerint a felhasogatott tűzifát a Honvédség kijelölt állományának feladata felpakolni teherautókra, elszállítani a megadott címekre, majd ott pedig lepakolni.

A feladatban egyelőre az

MH Lahner György 2. Ellátóezred,

az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár,

az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kaposvári zászlóaljával,

valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred,

az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred,

és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt.

Ezen alakulatok feladatra kijelölt állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani. Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt. A hét elején pedig az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-s autóúton.

A kormány gondoskodik a tüzelőanyag-ellátásól

A nagy hidegről Orbán Viktor Facebookon osztotta meg gondolatait.

Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa programot! Vigyázzunk egymásra!

A miniszterelnök utalt bejegyzésében a szociális alapú tüzelőanyag támogatásra, amelyen keresztül pályázni lehet az ingyenes tüzelőanyagra, amiért a téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén-vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

A kormány már 2011-ben elindította a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre több százezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, így csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége.