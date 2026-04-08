Rendkívüli, ünnepel a világ: Trump az utolsó pillanatban bejelentette a tűzszünetet, Irán kinyitja a Hormuzi-szorost – felfüggesztik a háborút, de most jön a neheze

Rendkívüli bejelentést tett a NAV az aranykonvoj botrányáról: videóra vették, ahogy az ukránok meghamisítják a dokumentumokat – "Ez korrupciós pénz"

Egy pillanat alatt összedőlt Zelenszkijék kártyavára. Az ukrán aranykonvoj mögött lengyel és olasz bankok is felsejlenek, miközben a NAV nyilvánosságra hozott egy leleplező videót. Ezen az látható, ahogy az ukrán titkosszolgálat embere éppen meghamisítja a pénzszállítók dokumentumait, miközben társai korrupciós pénzekről beszélnek.
2026.04.08, 06:42
Frissítve: 2026.04.08, 07:09

A nyomozás aktuális állása az ukrán aranykonvoj-ügyben – ezzel a címmel adott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerda reggel.

Ukrán aranykonvoj: a NAV bedöntötte Zelenszkijék magyarázatát, videóra vették a korrupciót

Ebben azt írták, hogy a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült botrány kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot. A hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV tájékoztatást adott a nyomozás aktuális állásáról.

Ukrán aranykonvoj: a NAV bedöntötte Zelenszkijék magyarázatát, videóra vették a korrupciót

A hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában – egyebek mellett – az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:

  • a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
  • Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
  • A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

A NAV közölte, hogy előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé

európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Videóra vették az ukrán aranykonvoj korrupcióját

Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében

dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

Ez alább tekinthető meg.

Végezetül a tájékoztatáson túl a NAV visszautasította a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. "Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videó dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel" – hívták fel a figyelmet.

