Rendkívüli bejelentést tett a NAV az aranykonvoj botrányáról: videóra vették, ahogy az ukránok meghamisítják a dokumentumokat – "Ez korrupciós pénz"

A nyomozás aktuális állása az ukrán aranykonvoj-ügyben – ezzel a címmel adott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerda reggel.

Ebben azt írták, hogy a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült botrány kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot. A hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV tájékoztatást adott a nyomozás aktuális állásáról.

Ukrán aranykonvoj: a NAV bedöntötte Zelenszkijék magyarázatát, videóra vették a korrupciót

A hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában – egyebek mellett – az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:

a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.

Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.

A szállítások hátterében az ukrán Oschhadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

A NAV közölte, hogy előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé

európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Videóra vették az ukrán aranykonvoj korrupcióját

Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében

dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

Ez alább tekinthető meg.