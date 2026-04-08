Rendkívüli, ünnepel a világ: Trump az utolsó pillanatban bejelentette a tűzszünetet, Irán kinyitja a Hormuzi-szorost – felfüggesztik a háborút, de most jön a neheze
Az amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy
lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal,
miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.
Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán teljes mértékben és azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.
„Ez egy kétoldalú tűzszünet” – írta, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.
„Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten” – írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.
Az amerikai elnök tíz nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, és az elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet.
Az elnök korábban azt közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel, ugyanakkor egy internetes bejegyzésében azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig, egy teljes civilizáció elpusztul, amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.
Mikor lép életbe a tűzszünet?
Az Iraki Iszlám Ellenállás nevű szervezet, amely az Irán által támogatott fegyveres csoportokat tömöríti, egy szerdán kiadott közlemény szerint két hétre felfüggeszti műveleteit Irakban és az egész régióban.
A Reuters beszámolója szerint a lépés azt követően történt, hogy bejelentették: az Egyesült Államok és Irán két hétre felfüggeszti az egymás elleni támadásokat.
Az Irán-barát fegyveres csoportokat tömörítő ernyőszervezet, az Iraki Iszlám Ellenállás február 28-a, az Irán elleni amerikai-izraeli támadások kezdete óta hajtott végre akciókat Irakban.
A csoport március közepén magára vállalta egy amerikai katonai utántöltő repülőgép lelövését is, bár az amerikai hadsereg közlése szerint a gép lezuhanását nem ellenséges tűz okozta.
Egyelőre nem világos, hogy a tűzszünet pontosan mikor lép teljes mértékben hatályba.
Az izraeli média szerint a fegyvernyugvás akkor veszi kezdetét, amint Irán újra megnyitja a Hormuzi-szorost. Izrael arra számít, hogy az iráni támadások az átmeneti időszakban még folytatódnak.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalának közösségi médiában közzétett nyilatkozata.
A közlemény szerint Izrael támogatja Trump elnök döntését, miszerint két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, azzal a feltétellel, hogy Irán azonnal megnyitja a szorosokat, és beszüntet minden támadást az Egyesült Államok, Izrael és a régió országai ellen.
Izrael szintén támogatja az Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, amelyek biztosítják, hogy „Irán ne jelentsen többé nukleáris, rakéta- és terrorfenyegetést Amerikára, Izraelre, Irán arab szomszédaira és a világra”.
Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Izraelt, hogy elkötelezett ezen célok elérése mellett – melyekben az USA, Izrael és Izrael regionális szövetségesei osztoznak – a közelgő tárgyalások során.
A kéthetes tűzszünet nem vonatkozik Libanonra.
Az amerikai tőzsdei határidős indexek emelkedni kezdtek Trump üzenete után. Az olajárak meredeken zuhantak:
az amerikai nyersolaj (WTI) ára több mint 17 százalékot esett, hordónként alig 92 dollár fölé.
Azonban percekkel Trump bejelentése után az izraeli hadsereg közölte, hogy Iránból Izrael felé indított rakétákat azonosítottak. Az öbölmenti országok – köztük Kuvait, Bahrein, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – szintén szinte egyidejűleg riasztást adtak ki, és aktiválták légvédelmüket.
Trump tűzszüneti bejelentése hirtelen fordulat a nap korábbi eseményeihez képest, amikor rendkívüli figyelmeztetést adott ki: „ma éjjel egy egész civilizáció fog elpusztulni”, ha követeléseit nem teljesítik. Fenyegetése megdöbbentette a világ vezetőit és széles körű elítélést váltott ki.