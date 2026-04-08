Hatalmas ralival fogadta a részvénypiac az iráni-amerikai tűzszünetet, de korai lehet még az öröm
Az olajárak zuhantak, a részvénypiac emelkedett, a dollár pedig gyengült szerdán, miután egy kéthetes közel-keleti tűzszünet "megkönnyebbülési ralit" indított el, amit az a remény táplált, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül újraindulhat az olaj- és gázszállítás.
A hír lezárta a hetek óta tartó piaci volatilitást és geopolitikai felfordulást, amelyet az Irán ellen indított izraeli-amerikai háború váltott ki. Teherán válaszul gyakorlatilag megfojtotta azt a stratégiai vízi útvonalat, amely normál esetben a világ olaj- és gázszállításának mintegy húsz százalékát bonyolítja.
Donald Trump amerikai elnök kedden megállapodott Iránnal a tűzszünetről, kevesebb mint két órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak adott ultimátuma: nyissa meg újra a szorost, különben pusztító támadások érik a polgári infrastruktúráját.
Drámaian reagált a piac
A piaci reakció gyors és drámai volt:
- az amerikai nyersolaj határidős ára mintegy tizenöt százalékkal 96,31 dollárra esett hordónként,
- az Európában irányadó Brent jegyzése is tizenhárom százalékkal 95,36 dollár/hordóra csökkent.
- Az S&P 500 határidős indexe több mint két százalékkal ugrott meg,
- az európai határidős piacok pedig több mint öt százalékos emelkedést mutattak.
- Az amerikai dollár széles gyengült, miután a turbulencia idején menedékdevizának számított.
- Ázsiában a japán Nikkei mintegy öt százalékkal emelkedett,
- a dél-koreai KOSPI hat százalékkal nőtt, rövid időre fel is függesztették a kereskedést.
- Így az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe négy százalékkal került feljebb.
Tartós békére lenne szükség a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez
A közvetlen megkönnyebbülésen túl a befektetők arra figyelnek, hogy a tűzszünet vezet-e szélesebb körű rendezéshez, mielőtt nagyobb kockázatot vállalnának.
Ez azt jelentené, hogy a befektetők újra hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni? Nem. Ehhez valódi, tartós békére lenne szükség
- kommentálta a helyzetet a Reutersnek Martin Whetton, a Westpac pénzügyi piaci stratégiáért felelős vezetője.
A hathetes konfliktus
- az egekbe lökte az olajárakat,
- újraélesztette az inflációs félelmeket, és
- felborította a globális kamatkilátásokat,
- arra kényszerítette a kormányokat és vállalatokat, hogy védekezzenek az esetleges energiapiaci sokk ellen.
Trump közösségi médiás bejelentése éles fordulatot jelentett a néhány órával korábbi kijelentéséhez képest, amikor azt a rendkívüli figyelmeztetést tette, hogy „egy egész civilizáció hal meg ma éjjel”, ha követelései nem teljesülnek.
Drágult az arany és az euró, esett a dollár
Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a kulcskérdés az, hogy a tárgyalások a következő két hétben is haladnak-e, illetve hogy a biztosítók és tankerüzemeltetők visszanyerik-e annyira a bizalmat, hogy a Hormuzi-szoros forgalma újra normálisan működjön.
Ez fogja eldönteni, hogy ez csak egy megkönnyebbülési rali marad-e, vagy inkább tartós deeszkalációnak kezd látszani.
- Az arany ára több mint két százalékkal, 4812 dollárra emelkedett unciánként.
- A devizapiacon a kockázatérzékeny ausztrál dollár egy százalékkal 0,7050-re erősödött,
- az euró pedig 0,68 százalékkal 1,16735-re drágult. A
- dollárindex így 98,956-on állt, közel egyhavi mélypontjához.
A részvénypiac szkeptikus maradt
Egyes elemzők továbbra is szkeptikusak, hogy a tűzszünet tartós békéhez vezet, és arra figyelmeztetnek, hogy további fordulatok várhatók. Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia devizastratégája szerint a konfliktus kiváltó okai továbbra sem rendeződtek, így a feszültség újbóli eszkalációjának kockázata továbbra is fennáll.
Fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a háború júniusig elhúzódik. Ennek következménye, hogy a dollár gyengülése rövid életű lehet.
Az amerikai állampapírok árfolyama emelkedett a bejelentést követően, mivel a piac újra elkezdte árazni, hogy a Federal Reserve az év későbbi részében kamatcsökkentéseket hajthat végre, bár azzal kapcsolatos bizonytalanság, hogy az olajárak visszatérnek-e a háború előtti szintekre, visszafogta a lelkesedést.
- A tízéves amerikai államkötvény hozama 9,5 bázisponttal 4,247 százalékra csökkent, ami március közepe óta a legalacsonyabb szint.
- A monetáris politikára érzékeny kétéves hozam 3,727 százalékra esett.
„A nagyobb aggodalom az, hogy bizonyos károk a deeszkaláció ellenére is megmaradhatnak” – mondta Chanana. „A kamatpálya megítélése valószínűleg elmozdulhat a ‘továbbra is magasabb a háborús eszkaláció miatt’ narratívától afelé, hogy ‘a csökkentések még jöhetnek, de nem olyan tisztán és nem olyan gyorsan, mint korábban’.”