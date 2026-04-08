Rendkívüli, ünnepel a világ: Trump az utolsó pillanatban bejelentette a tűzszünetet, Irán kinyitja a Hormuzi-szorost – felfüggesztik a háborút, de most jön a neheze

Hatalmas ralival fogadta a részvénypiac az iráni-amerikai tűzszünetet, de korai lehet még az öröm

Tűzszünetben és tárgyalásokban állapodott meg Washington és Teherán. Az iráni háborúnak azonban ezzel korántsincs vége, a részvénypiac tartós béke esetén hajalandó nagyobb kockázatot vállalni.
D. GY.
2026.04.08, 07:07

Az olajárak zuhantak, a részvénypiac emelkedett, a dollár pedig gyengült szerdán, miután egy kéthetes közel-keleti tűzszünet "megkönnyebbülési ralit" indított el, amit az a remény táplált, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül újraindulhat az olaj- és gázszállítás.

Trump elnök bejelenti a tűzszünetet Iránnal - a részvénypiac egyszerre eufórikus és szkeptikus / Fotó: Kevin Lamarque

A hír lezárta a hetek óta tartó piaci volatilitást és geopolitikai felfordulást, amelyet az Irán ellen indított izraeli-amerikai háború váltott ki. Teherán válaszul gyakorlatilag megfojtotta azt a stratégiai vízi útvonalat, amely normál esetben a világ olaj- és gázszállításának mintegy húsz százalékát bonyolítja.

Donald Trump amerikai elnök kedden megállapodott Iránnal a tűzszünetről, kevesebb mint két órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak adott ultimátuma: nyissa meg újra a szorost, különben pusztító támadások érik a polgári infrastruktúráját.

Drámaian reagált a piac

A piaci reakció gyors és drámai volt: 

  • az amerikai nyersolaj határidős ára mintegy tizenöt százalékkal 96,31 dollárra esett hordónként, 
  • az Európában irányadó Brent jegyzése is tizenhárom százalékkal 95,36 dollár/hordóra csökkent. 
  • Az S&P 500 határidős indexe több mint két százalékkal ugrott meg, 
  • az európai határidős piacok pedig több mint öt százalékos emelkedést mutattak. 
  • Az amerikai dollár széles gyengült, miután a turbulencia idején menedékdevizának számított. 
  • Ázsiában a japán Nikkei mintegy öt százalékkal emelkedett, 
  • a dél-koreai KOSPI hat százalékkal nőtt, rövid időre fel is függesztették a kereskedést. 
  • Így az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe négy százalékkal került feljebb.

Tartós békére lenne szükség a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez

A közvetlen megkönnyebbülésen túl a befektetők arra figyelnek, hogy a tűzszünet vezet-e szélesebb körű rendezéshez, mielőtt nagyobb kockázatot vállalnának. 

Ez azt jelentené, hogy a befektetők újra hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni? Nem. Ehhez valódi, tartós békére lenne szükség 

- kommentálta a helyzetet a Reutersnek Martin Whetton, a Westpac pénzügyi piaci stratégiáért felelős vezetője. 

A hathetes konfliktus 

  • az egekbe lökte az olajárakat, 
  • újraélesztette az inflációs félelmeket, és 
  • felborította a globális kamatkilátásokat, 
  • arra kényszerítette a kormányokat és vállalatokat, hogy védekezzenek az esetleges energiapiaci sokk ellen.

Trump közösségi médiás bejelentése éles fordulatot jelentett a néhány órával korábbi kijelentéséhez képest, amikor azt a rendkívüli figyelmeztetést tette, hogy „egy egész civilizáció hal meg ma éjjel”, ha követelései nem teljesülnek.

Drágult az arany és az euró, esett a dollár

Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a kulcskérdés az, hogy a tárgyalások a következő két hétben is haladnak-e, illetve hogy a biztosítók és tankerüzemeltetők visszanyerik-e annyira a bizalmat, hogy a Hormuzi-szoros forgalma újra normálisan működjön. 

Ez fogja eldönteni, hogy ez csak egy megkönnyebbülési rali marad-e, vagy inkább tartós deeszkalációnak kezd látszani.

  • Az arany ára több mint két százalékkal, 4812 dollárra emelkedett unciánként. 
  • A devizapiacon a kockázatérzékeny ausztrál dollár egy százalékkal 0,7050-re erősödött, 
  • az euró pedig 0,68 százalékkal 1,16735-re drágult. A
  •  dollárindex így 98,956-on állt, közel egyhavi mélypontjához.

A részvénypiac szkeptikus maradt

Egyes elemzők továbbra is szkeptikusak, hogy a tűzszünet tartós békéhez vezet, és arra figyelmeztetnek, hogy további fordulatok várhatók. Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia devizastratégája szerint a konfliktus kiváltó okai továbbra sem rendeződtek, így a feszültség újbóli eszkalációjának kockázata továbbra is fennáll. 

Fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a háború júniusig elhúzódik. Ennek következménye, hogy a dollár gyengülése rövid életű lehet.

Az amerikai állampapírok árfolyama emelkedett a bejelentést követően, mivel a piac újra elkezdte árazni, hogy a Federal Reserve az év későbbi részében kamatcsökkentéseket hajthat végre, bár azzal kapcsolatos bizonytalanság, hogy az olajárak visszatérnek-e a háború előtti szintekre, visszafogta a lelkesedést.

  • A tízéves amerikai államkötvény hozama 9,5 bázisponttal 4,247 százalékra csökkent, ami március közepe óta a legalacsonyabb szint. 
  • A monetáris politikára érzékeny kétéves hozam 3,727 százalékra esett.

„A nagyobb aggodalom az, hogy bizonyos károk a deeszkaláció ellenére is megmaradhatnak” – mondta Chanana. „A kamatpálya megítélése valószínűleg elmozdulhat a ‘továbbra is magasabb a háborús eszkaláció miatt’ narratívától afelé, hogy ‘a csökkentések még jöhetnek, de nem olyan tisztán és nem olyan gyorsan, mint korábban’.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
