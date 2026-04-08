Hatalmas ralival fogadta a részvénypiac az iráni-amerikai tűzszünetet, de korai lehet még az öröm

Az olajárak zuhantak, a részvénypiac emelkedett, a dollár pedig gyengült szerdán, miután egy kéthetes közel-keleti tűzszünet "megkönnyebbülési ralit" indított el, amit az a remény táplált, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül újraindulhat az olaj- és gázszállítás.

Trump elnök bejelenti a tűzszünetet Iránnal - a részvénypiac egyszerre eufórikus és szkeptikus

A hír lezárta a hetek óta tartó piaci volatilitást és geopolitikai felfordulást, amelyet az Irán ellen indított izraeli-amerikai háború váltott ki. Teherán válaszul gyakorlatilag megfojtotta azt a stratégiai vízi útvonalat, amely normál esetben a világ olaj- és gázszállításának mintegy húsz százalékát bonyolítja.

Donald Trump amerikai elnök kedden megállapodott Iránnal a tűzszünetről, kevesebb mint két órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak adott ultimátuma: nyissa meg újra a szorost, különben pusztító támadások érik a polgári infrastruktúráját.

Drámaian reagált a piac

A piaci reakció gyors és drámai volt:

az amerikai nyersolaj határidős ára mintegy tizenöt százalékkal 96,31 dollárra esett hordónként,

az Európában irányadó Brent jegyzése is tizenhárom százalékkal 95,36 dollár/hordóra csökkent.

Az S&P 500 határidős indexe több mint két százalékkal ugrott meg,

az európai határidős piacok pedig több mint öt százalékos emelkedést mutattak.

Az amerikai dollár széles gyengült, miután a turbulencia idején menedékdevizának számított.

Ázsiában a japán Nikkei mintegy öt százalékkal emelkedett,

a dél-koreai KOSPI hat százalékkal nőtt, rövid időre fel is függesztették a kereskedést.

Így az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe négy százalékkal került feljebb.

Tartós békére lenne szükség a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez

A közvetlen megkönnyebbülésen túl a befektetők arra figyelnek, hogy a tűzszünet vezet-e szélesebb körű rendezéshez, mielőtt nagyobb kockázatot vállalnának.

Ez azt jelentené, hogy a befektetők újra hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni? Nem. Ehhez valódi, tartós békére lenne szükség

- kommentálta a helyzetet a Reutersnek Martin Whetton, a Westpac pénzügyi piaci stratégiáért felelős vezetője.