Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás

Kína globális befolyásszerzési stratégiája az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan átalakult: a kezdetben elsősorban gazdasági racionalitás által vezérelt, fejlődő országokra fókuszáló infrastrukturális expanziót, úgy tűnik, egyre inkább felváltja a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai szektorait célzó, tudatos pozícióépítés.

A kínai hitelállomány súlypontváltása

Az AidData jelentése szerint a globális kínai állami hitelezés 2000 és 2023 között meghaladta a 2 ezermilliárd amerikai dollárt, ezzel Kína a világ legnagyobb állami hitelezőjévé vált. A kihelyezések volumene 2016-ban érte el történelmi csúcsát (213 milliárd amerikai dollár), és ez 2023-ban is magas szinten maradt (141 milliárd amerikai dollár), ami a globális aktivitás lassulása ellenére is Kína pénzügyi befolyásának fennmaradását jelzi. A hitelezés földrajzi szerkezete ugyanakkor érdemben átalakult: míg a 2000-es években a kínai hitelek 88 százaléka alacsony vagy alsó-közepes jövedelmű országokba irányult, jellemzően a nyersanyagokért cserébe nyújtott infrastrukturális finanszírozás logikáját követve, addig 2023-ra a kihelyezett hitelek 76 százaléka már magasabb jövedelmű országokat célzott. Ez a súlyponteltolódás az Egy Övezet, Egy Út (BRI) korai, fejlődő világra fókuszáló szakaszától a fejlett gazdaságok stratégiai szektorai felé történő tudatos nyitást tükrözi.

Ugyanakkor a kínai hitelpolitika átalakulása mögött húzódik egy adósság-fenntarthatósági megfontolás is. 2025-re az alacsony vagy alsó-közepes jövedelmű országok Kína felé teljesített adósságszolgálati kifizetései történelmi csúcsra emelkedtek, összesen mintegy 22 milliárd dollárra.

Kína 53 országban a legnagyobb kétoldalú hitelező, és a fejlődő országok mintegy háromnegyedében az öt legnagyobb hitelező között szerepel.

A 2010-es években megkötött, elsősorban a BRI-hez kapcsolódó hitelmegállapodások kifutásával Peking szerepe a fejlődő világban érdemben átalakult: a nettó tőkenyújtó pozíciót fokozatosan felváltotta a nettó forráskivonás, mivel a törlesztési terhek meghaladják az új hitelkihelyezések volumenét. Százhúsz fejlődő országból 54-ben a Kína felé teljesített adósságszolgálati kifizetések már meghaladják a Párizsi Klub, vagyis a főbb nyugati kétoldalú hitelezőket tömörítő csoport felé fennálló kötelezettségek együttes összegét. A kínai adósságszolgálat különösen domináns Afrikában, de Dél-Amerika, a csendes-óceáni térség, Dél-Ázsia, Közép-Ázsia és Délkelet-Ázsia országaiban is a többség esetében eléri vagy meghaladja a Párizsi Klub-tagok felé fennálló fizetési kötelezettségeket.