Kiderült, milyen olaj jön orosz helyett Magyarországra, de van vele egy kis gond – tankhajókkal hordják a Molnak sokkal drágábban

Nem gyors ütemben, de csökken Magyarország hazai olajkészlete annak következtében, hogy már több mint két hónapja, január 27-e óta nem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken . A január végi adatok szerint 96 napra elegendő hazai olajkészlet állt rendelkezésre (ideértve a finomított termékeket is), addig február végén 87 nap szerepel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség honlapján. Ez még mindig igen közel áll az Európai Unió által előírt kilencven naphoz, azonban a tendencia jól látható.

Jelenleg csökkentett kapacitáson üzemel a százhalombattai olajfinomító / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A Magyar Nemzet cikke szerint Ukrajna Magyarországot és Szlovákiát hozta nehéz helyzetbe azzal, hogy a január 27-i orosz dróntámadást és a helyreállítást követően a Barátság vezeték déli ágát nem indította újra, és azóta sem közölt konkrét nyitási időpontot. Sőt, az Európai Bizottság vizsgáló delegációjának sem engedte megtekinteni az állítólagos sérüléseket, valamint annak ellenére sem nyitja meg az olajcsapot, hogy a testület elnöke, Ursula von der Leyen is felszólította Kijevet arra, hogy működjön együtt a konfliktus rendezésének érdekében.

Mivel Magyarország és Szlovákia számára ez az útvonal évi mintegy ötmillió tonna kőolajat biztosított, a mindkét országban stratégiai szereppel bíró Mol február 16-án az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kérvényezve a stratégiai készletek egy részének felszabadítását. A társaság hozzáfér az állami biztonsági készletből 250 ezer tonna nyersolajhoz, ami a teljes stratégiai tartalék csaknem negyven százalékát jelenti. A felhasználási határidő április közepén jár le, az olajvállalat pedig augusztus 24-ig köteles visszatölteni a kivett mennyiséget.

Logisztikai szempontból volt szükség a stratégiai olajtartalékra

A pótlást folyamatosan végzi az energetikai vállalat (emiatt nem látványosabb a hazai készletek apadása), ugyanis időközben nekilátott az ellátás kiesését az adriai útvonalon helyettesíteni. Azonban mivel ez a szállítási mód hosszabb átfutási idővel jár a csővezetékes szállításnál, az első tankerek csak március elején érkeztek meg az omišalji terminálra, és onnan további öt-tizenkét napra volt szükség, hogy a kőolaj eljusson Százhalombattára és a pozsonyi finomítóba. A stragégiai tartalékből felsabadított negyedmillió tonna olaj segítségével lehetett ezt a logisztikai rést áthidalni.