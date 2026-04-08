Iráni háború

Rendkívüli, ünnepel a világ: Trump az utolsó pillanatban bejelentette a tűzszünetet, Irán kinyitja a Hormuzi-szorost – felfüggesztik a háborút, de most jön a neheze

Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
haderőfejlesztés
Németország
hadkötelezettség
sorkatonaság
német hadsereg

Óriási fordulat a német hadseregnél: megijedt a kormány a népharagtól, visszavonta a botrányos szabályt – mégis elhagyhatják az országot a férfiak

Jelenleg nem kell bejelenteni a hadköteles férfiaknak a hosszabb külföldi tartózkodást. A német védelmi miniszter a nagy felháborodás miatt enyhített a szabályon.
VG/MTI
2026.04.08, 07:57
Frissítve: 2026.04.08, 08:04

Boris Pistorius német védelmi miniszter reagált a felháborodásra, amelyet az az új szabály váltott ki, miszerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak a hadseregtől kell engedélyt kérniük, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak külföldön. A szabály Németország új katonai szolgálati törvényének része, amely január 1-jén lépett hatályba, azonban a napokban megjelent médiaértesülésekből kimaradt.

Fotó: Frank Hammerschmidt / DPA / AFP

A felháborodásra reagálva Pistorius kedden a DPA hírügynökségnek elmondta, hogy az újoncoknak nincs okuk aggódni, mivel úgy döntött, hogy kivételt tesz a törvényben előírt általános jelentkezési kötelezettség alól.

„Jelenleg a férfiak számára semmi sem változik: függetlenül attól, hogy 17, 45 vagy milyen korúak, természetesen mindannyian utazhatnak, és jelenleg ehhez nincs szükségük engedélyre. Ezért nincs szükség a hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésére” – hangoztatta Pistorius, aki hozzátette, hogy az új katonai szolgálat önkéntes.

A tárcavezető kiemelte, hogy a jelenlegi szabályok szerint senkit sem kényszerítenek akaratuk ellenére a hadseregbe, vagyis senkit sem kell kényszeríteni arra, hogy visszatérjen egy hosszabb külföldi tartózkodásról. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az új modell elég vonzó legyen ahhoz, hogy valaki a lehető leghosszabb ideig önkéntes maradjon.

A Friedrich Merz német kancellár kormányának kezdeményezésére elfogadott katonai szolgálati törvény visszaállítja a katonai szolgálatot – kezdetben önkéntes alapon –, annak érdekében, hogy növeljék a csökkenő létszámú német fegyveres erők, a Bundeswehr állományát. A törvény középpontjában egy katonai regisztrációs folyamat áll, amelynek keretében felmérik a fiatalok alkalmasságát a Bundeswehrben való szolgálatra. Minden fiatal 18. életévének betöltése után röviddel kap egy erre vonatkozó kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig önkéntes.

Mi történik Németországban? Rendkívüli háborús szabályozást vezettek be: a hadköteles férfiak nem hagyhatják el az országot, csak engedéllyel – senki nem tud semmit

A mostani bejelentés előzménye az, hogy január elseje óta minden 17 és 45 év közötti férfinak engedélyt kell kérnie a Bundeswehr Karrierközponttól, ha három hónapnál hosszabb időre el kívánja hagyni Németországot – függetlenül attól, hogy egy külföldi szemeszterről, munkavállalásról vagy hosszabb utazásról van szó. Ez a követelmény mostantól állandó jelleggel érvényes, és már nem korlátozódik feszültség- vagy védelmi helyzetekre, azaz konkrét katonai fenyegetésre. A változás nagyrészt észrevétlenül lépett hatályba a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény részeként. A Frankfurter Rundschau korábban már beszámolt róla.

A szabályozás az elmúlt hetekben nagy felháborodást okozott és komoly hullámokat kavart országszerte. Ugyanis Németországban több millió férfi számára egyelőre nem világos, hogyan fogják a gyakorlatban megvalósítani az utazási engedélyre vonatkozó új követelményt – és mi történik, ha egyszerűen nem tudnak róla.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
