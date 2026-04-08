Jókora profitnövekedésre számítanak az amerikai cégek a háború árnyékában

A geopolitikai konfliktusok kiélesedése közepette indul a negyedéves jelentési szezon az Egyesült Államokban. A Factset felmérése szerint az S&P 500-as cégek erősen kezdték az idei évet, az összesített bevétel 9,7 százalékkal lehetett magasabb, mint egy évvel korábban. Ez 2022 harmadik negyedéve (11 százalék) óta a legmagasabb bevételnövekedési rátát jelentené.

Erős profitnövekedés mellett nőnek a kockázatok az amerikai cégeknél / Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője

Ami ennél is fontosabb, hogy a negyedéves nyereségben 13,2 százalékos ugrás történhetett. Ez arra utal, hogy a profitráta javult a költségcsökkentési intézkedések és a termelékenység javulásának hatására.

AI hajtja a tech szektort

Az index szektorai közül ezúttal is az IT lehet a húzóágazat, emellett az alapanyagok és a pénzügyi szektor nyeresége nőtt a legnagyobb mértékben az elemzők szerint. Tizenegy szektorból csak kettőben eshetett vissza a nyereség, az egészségügyben és a kommunikációs szolgáltatások szektorában.

Az IT szektor rendkívül erős, 45,1 százalékos profitnövekedést érhetett el.

A jó teljesítmény elsősorban a félvezető ipar vállalatainak köszönhető, itt 95 százalékkal ugorhatott meg a nyereség, amit a mesterségesintelligencia-fejlesztések által generált kereslet támogatott. Ha ezt az iparágat nem vennénk figyelembe, az IT-szektor becsült nyereségnövekedési rátája 45,1 százalékról 20,3 százalékra csökkenne.

Széles bázisú növekedés, kevés kivétellel

Az anyagipar vállalatai összesítve 23,9 százalékos nyereségnövekedést érhettek el az első negyedévben. Ezen belül a fém- és bányászati szektor volt a húzóágazat, itt a profit duplázására számítanak az elemzők.

A pénzügyi szektor a harmadik helyet csíphette el a nyereségnövekedés alapján felállított rangsorban, 15,1 százalékkal emelkedhetett a profit éves összevetésben. A biztosítók járhattak a legjobban 34 százalékos ugrással, miközben a bankok nyeresége csak szerényebb mértékben, 6 százalékkal nőtt a várakozások szerint. A leggyengébben teljesítő szektorban, az egészségügyben 8,7 százalékos nyereségcsökkenés történhetett.

Az összképet azonban árnyalja, hogy a Merck eredményének várt visszaesése a teljes szektor összesített teljesítményét negatívba rántja. A vállalat jelezte, hogy egy felvásárláshoz kapcsolódó negatív tétel jelentősen rontani fogja az idei eredményét. Ha kizárnánk az elemzésből, az egészségügyi szektorban 4,1 százalékos nyereségnövekedés lehetne a 8,7 százalékos csökkenés helyett.