Totális áttörés a BYD-nál, most robban be a szegedi gyár: sorban állnak érte az emberek, senki se akar kimaradni

A globális energiapiaci feszültségek egyre látványosabban rajzolják át az autóipar erőviszonyait, és ebben a folyamatban a kínai BYD az egyik legnagyobb nyertes lehet – írja az E-cars.

A Közel-Keleten kialakult geopolitikai helyzet, valamint az olaj- és gázárak emelkedése közvetlenül növeli az elektromos járművek iránti keresletet, hiszen a vásárlók egyre inkább igyekeznek csökkenteni kitettségüket a fosszilis energiahordozók árának ingadozásával szemben.

A vállalat vezetése szerint a jelenlegi trendek csak a kezdetet jelentik. Wang Chuanfu vezérigazgató egy zártkörű elemzői eseményen úgy fogalmazott, hogy

2026-ban a kereslet növekedése „egy másik szintre” léphet.

A BYD számára különösen kedvező, hogy nemcsak a várakozások erősek, hanem a jelenlegi értékesítési adatok is ezt támasztják alá.

Több külföldi piacon – például Ausztráliában, Új-Zélandon vagy a Fülöp-szigeteken – már most is olyan gyors az értékesítés, hogy egyetlen nap alatt annyi autó talál gazdára, mint korábban két hét alatt.

A bangkoki autószalonon pedig a márka dominanciája egyértelmű volt: a 12 napos esemény során több megrendelést gyűjtött, mint bármely más gyártó, még a tradicionálisan erős Toyota is háttérbe szorult.

A növekvő kereslet hatására a BYD ambiciózusabb célokat is kitűzött. A vállalat 2026-ra már 1,5 millió darabos külföldi értékesítéssel számol, ami jelentős emelés a korábbi 1,3 milliós tervhez képest.

Mindez annak ellenére történik, hogy a globális eladások az elmúlt hónapokban visszafogottabbak voltak éves alapon. A külföldi piacok azonban egyértelműen ellensúlyozzák ezt a hatást:

2026 márciusában a BYD több mint 120 ezer járművet exportált, ami 65 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

A nemzetközi terjeszkedésben Európa is egyre fontosabb szerepet kap.

Magyarország például kulcspozícióba kerülhet a BYD stratégiájában, hiszen a vállalat itt is gyártókapacitásokat épít ki, hasonlóan Brazíliához. Ezek az üzemek nemcsak a helyi piacok kiszolgálását segítik, hanem az export bővítésében is meghatározó szerepet játszhatnak.