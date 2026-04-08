Iráni háború

Rendkívüli, ünnepel a világ: Trump az utolsó pillanatban bejelentette a tűzszünetet, Irán kinyitja a Hormuzi-szorost – felfüggesztik a háborút, de most jön a neheze

BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Először szólalt meg Trump az iráni tűzszünet kihirdetése óta: még nagyobb bejelentést tett a Hormuzi-szorosról – "Óriási pénzek találnak gazdára"

2026.04.08, 08:00

„Nagy nap a világbékének! Irán azt akarja, hogy ez megtörténjen, elegük van! Ugyanígy mindenkinek elege van már!” – fogalmazott Donalt Tump a Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök szeint az Egyesült Államok segít majd a Hormuzi-szorosban kialakult forgalmi torlódás kezelésében. 

Sok pozitív lépés várható! Nagy pénzek fognak megmozdulni. Irán megkezdheti az újjáépítést. 

– tette hozzá.

Mindenféle ellátmánnyal fel fogunk pakolni, és csak „ott fogunk lógni”, hogy biztosítsuk, minden rendben menjen. Úgy érzem, ez sikerülni fog. Ahogy az Egyesült Államokban is tapasztaljuk, ez a Közel-Kelet aranykora lehet!!!
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu