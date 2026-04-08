Először szólalt meg Trump az iráni tűzszünet kihirdetése óta: még nagyobb bejelentést tett a Hormuzi-szorosról – "Óriási pénzek találnak gazdára"

„Nagy nap a világbékének! Irán azt akarja, hogy ez megtörténjen, elegük van! Ugyanígy mindenkinek elege van már!” – fogalmazott Donalt Tump a Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök szeint az Egyesült Államok segít majd a Hormuzi-szorosban kialakult forgalmi torlódás kezelésében.

Sok pozitív lépés várható! Nagy pénzek fognak megmozdulni. Irán megkezdheti az újjáépítést.

– tette hozzá.

Mindenféle ellátmánnyal fel fogunk pakolni, és csak „ott fogunk lógni”, hogy biztosítsuk, minden rendben menjen. Úgy érzem, ez sikerülni fog. Ahogy az Egyesült Államokban is tapasztaljuk, ez a Közel-Kelet aranykora lehet!!!

