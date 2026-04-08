Mélyrepülésben a magyar ipar, de látszik a fény az alagút végén – ez jelentheti a kiutat

Az előző év azonos időszakához mérten 1,5 százalékkal esett vissza az ipari termelés. A német ipar vesszőfutása továbbra is rányomja a bélyegét a magyar adatra.
VG
2026.04.08, 08:41
Frissítve: 2026.04.08, 09:59

2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal kisebb volt a 2026. januárinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

2025 februárjához képest 1,5 százalékkal zsugorodott az ipari termelés / Fotó: Zuyeu Uladzimir

Egy hónappal korábban, 2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari alágak többségében csökkenés következett be.

Idén februárban a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első két hónapjában 2,0 százalékkal kisebb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent.

A gyenge európai ipar magával rántja a magyar ipart is

A gyenge magyar adat nem meglepő, hiszen Európa ipara, azon belül a Magyarország számára kulcsfontosságú Németországé is szenved. Az eurózóna ipari termelése 2025-ben végig pozitív volt, azonban a Trading Economics adatai szerint januárban már 1,2 százalékos visszaesés következett be.

Németországban még rosszabb a helyzet. 2024-ben minden hónapban visszaesést könyvelhetett el a német ipar, és 2025-ben is csupán négy pluszos hónapja akadt a Trading Economics adatsora szerint. Bár halvány reménysugárnak tűnt, hogy az év utolsó három hónapjában nőtt az ipari termelés, az új év új hideg zuhanyt hozott a januári 1,2 százalékos zsugorodással.

Reagált a szaktárca friss ipari adatra

„A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására” – írta a friss adatra küldött reakciójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca kiemelte, hogy a kormány a negatív külső hatások ellensúlyozására adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyar ipar fellendítését és a hazai kkv-k fejlődését. Ezt a célt szolgálja:

  • a 150 új gyár program,
  • a Demján Sándor-program,
  • a fix 3 százalékos kkv-hitel,
  • az 1+1 program és
  • a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program.

Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

Az NGM még korábban felhívta a figyelmet, hogy a magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a Semcorp vagy az EcoPro.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
