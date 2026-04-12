Korán kelt a magyar: tömegek indultak szavazni, látványosan megugrott a részvétel 2022-höz képest

Korán kelt a magyar vasárnap: már a reggeli órákban hosszabb sorok alakultak ki több szavazókörnél, és az első hivatalos adatok is azt mutatják, hogy a választók jóval aktívabban kezdtek, mint 2022-ben. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint reggel 7 óráig a választásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát, ami közel duplája a négy évvel ezelőtti hasonló időpontban mért részvételnek.

A lendület később sem tört meg:

a 9 órás részvétel országosan kiemelkedően magas lett, több helyen rekordközeli arányokról számoltak be. Ez azt jelzi, hogy a választás már a délelőtti órákban erősebb mobilizációval indult, mint a legutóbbi parlamenti voksolás.

Nemcsak gyorsabb, de szélesebb is a részvétel

Az adatok alapján nem egy-egy térség húzza fel a számokat:

Pest vármegyében, Hajdú-Biharban és több más megyében is az országos átlag feletti aktivitás látszik már kora reggel.

A fővárosban is hasonló a helyzet, ahol több tízezren járultak már az urnákhoz a reggeli órákban. A részvétel földrajzilag is kiegyensúlyozottabbnak tűnik, ami arra utal, hogy országos szinten erős a választói aktivitás.

A 2022-es „nagy ugrás” lehet a kulcs

A korai számok ugyan erősek, de a választás kimenetele szempontjából kulcskérdés lesz, hogy megismétlődik-e a négy évvel ezelőtti dinamika.

2022-ben ugyanis a 9 és 11 óra közötti időszak hozta az egyik legnagyobb fordulatot: ebben a két órában közel kétmillió választó ment el szavazni, ami látványosan megdobta a részvételi görbét. Ez a „délelőtti roham” alapozta meg a végül magas, több mint 70 százalékos részvételt.

Ha most is hasonló mértékű hullám következik, akkor a 2026-os választás akár minden korábbi rekordot megközelíthet, vagy meg is haladhat.

Magas tét, erős mozgósítás

A politikai tét is jelentős: a választás arról dönt, hogy Orbán Viktor vezette kormány folytathatja-e a munkát, vagy új politikai erő kerül hatalomra. A kampány hajrájában mindkét oldal erős mozgósítást végzett, ami most a számokban is visszaköszön. A kormányfő is arra buzdította a választókat, hogy minél többen éljenek szavazati jogukkal, hangsúlyozva a döntés súlyát.