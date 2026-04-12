Magyarország választ: megjöttek az első részvételi adatok, megszólalt a miniszterelnök, – élő közvetítésünk

Vasárnap tartják az országgyűlési választást Magyarországon, ez a rendszerváltás utáni tizedik voksolás. A választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik. Napközben a hivatal csak a részvételről ad ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.

9.20 - Orbán Viktor: azért jöttem, hogy győzzek

Azért jöttem, hogy győzzek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire. Mint hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. Minél többen vagyunk, annál jobb – fogalmazott.

8.58 - A legkisebb szavazókörökbe húsznál kevesebb választót várnak

A legkisebb szavazókörökbe húsznál kevesebb választópolgárt várnak vasárnap - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az NVI adatai szerint Budapesten van a legkisebb szavazókör: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt várnak, a második legkisebb fővárosi szavazókör a 11. számú (III. kerületi központú) egyéni választókerületben van, itt 21 választót várnak.

A településeket tekintve viszont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Debréte a legkisebb szavazókör: itt 10 választópolgár szerepel a névjegyzékben, míg a Zala vármegyei Iborfián 13. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Perecsén 16, Tornakápolnán 20, a Zala vármegyei Felsőszenterzsébeten 21 választót várnak a szavazókörbe.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Becskeházán, Tornabarakonyban és a Zala vármegyei Pusztaapátiban 22-22 szavazót várnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sima és a Zala vármegyei Ramocsa szavazókörében pedig 24-24 választópolgár szavazhat.