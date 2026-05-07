Kicsattanó formában a forint, óvatos optimizmus a pesti parketten – megérkezett a csúcstámadás előtti alaptáborba a Telekom

Az iráni háború lezárásának reménye optimizmussal töltötte el csütörtökön is a világ tőzsdéit, és a forint árfolyamára is kedvező hatással volt, a magyar fizetőeszköz az orosz–ukrán háború kitörése előtti időket idéző szintre erősödött az euróval szemben a reggeli órákban.

A forint folytatta lassan egy éve szinte megszakítás nélküli erősödését, amivel az utóbbi egy év egyik legjobban teljesítő devizájának számít. Az euró-forint árfolyam 357,5 körül alakult csütörtök reggel, ami éves szinten több mint 11 százalékos erősödést jelent. Egy dollárért pedig már kevesebb mint 305 forintot kellett adni, ami még jelentősebb, több mint 15 százalékos erősödés egyetlen év alatt.