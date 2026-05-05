Ellenállhatatlan a forint ereje, a pesti tőzsdén is nyomtatták a pénzt – nagyot ralizott a Mol

A geopolitikai bizonytalanságok ellenére jó napjuk volt a hazai befektetési eszközöknek, a kereskedőknek a leendő miniszterelnök idei, várhatóan a tervezettnél jóval magasabb költségvetési hiányt előrevetítő megszólalása sem aggasztotta, ahogy az iráni háború fejleményei sem szegték kedvüket. A forint nagyot erősödött, a pesti tőzsdén is jelentős plusszal zárult a kereskedés.

Erős napot zárt a pesti tőzsde, a Mol vitte a prímet; a forint is remekel kedden

Az összességében optimista nemztközi hangulatot követve a hazai részvénypiac is, a börze fő indexe, a BUX 1,8 százalékos emelkedéssel, 135 935 ponton nyugtázta a napot.

A négy blue chip papír közül a Mol húzott legjobban, 3,4 százalékkal 4314 forintig ralizva. Az OTP kurzusa 2,3 százalékkal 42 570 forintra erősödött, a Richter 0,9 százalékal 112 840 forintra drágult, a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,3 százalékkal 2 478 forintig került feljebb.

A hazai parkett forgalma valamivel elmaradt az átlagostól, 20,3 milliárd forint összértékben cseréltek gazdát a magyar részvények.

A forint a hét eleji gyengülést követően kijavította a csorbát, és egész nap lendületesen erősödött a főbb devizákkal szemben csakúgy, mint a régiós pénzek ellenében.

Az euró jegyzése a nap eleji 365 feletti szintről 362 forint alá ereszkedett kedd délután, a pesti tőzsde zárásakor 361,5 forintot kértek a közös európai pénzért. Ez egy százalékos forintelőnyt jelent.