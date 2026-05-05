A Budapest-Belgrád után itt az újabb országokat összekötő szupervasút: újjászületik a történelmi vonal, vége lehet a félnapos utazásoknak

„Szeged–Timișoara Dream Railway” – ezzel a beszédes címmel jelent meg az a pályázati felhívás, amely a két város közötti közvetlen vasúti kapcsolat előkészítéséről szól – számolt be a Iho.

Több mint száz év után újra határon átívelhet a vasút Szegedről – új vasúti híd is épül

A felhívást Temes megye tette közzé, és egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére keresnek kivitelezőt.

A dokumentáció célja egy korszerű, határon átnyúló vasúti infrastruktúra megtervezése, amely illeszkedik a mai mobilitási igényekhez, és szervesen kapcsolódik a regionális hálózathoz.

A beruházás nemcsak a közlekedési kapcsolatokat javíthatja, hanem hozzájárulhat a magyar–román határ menti térség gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködésének erősítéséhez is.

A nyertes pályázónak 16 hónapja lesz elkészíteni a tanulmányt, amely utas- és áruforgalmi előrejelzéseket, valamint környezeti hatásvizsgálatot is tartalmaz. A tervek között szerepelhet egy új vasúti híd építése a Maros felett, illetve a román oldali pályaszakaszok felújítása és részbeni kiépítése, teljes villamosítással és korszerű biztosítóberendezésekkel.

A projekt egy egykor fontos történelmi vasútvonal újjáélesztését is jelentheti.

A cikk emlékeztet, hogy

Szegedet és Temesvárt összekötő pálya már 1857-ben megépült, az Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság fejlesztéseként. A trianoni határváltozások azonban több ponton megszakították a vonalat, amely így elvesztette korábbi jelentőségét.

A helyzetet tovább rontotta a szegedi Tisza-híd pusztulása, ami ellehetetlenítette az átmenő forgalmat.

A mostani kezdeményezés célja, hogy ezt a kapcsolatot modern formában, a 21. századi igényekhez igazítva állítsa helyre.

A MÁV több mint húszévi szünet után gépi kocsimosót épített a Szeged rendező pályaudvaron. A fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósították meg. A napokban már megkezdték a próbaüzemet, az indulás 2026 első negyedévében várható.

Az új berendezés segítségével ezentúl helyben tisztíthatják a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze két-három percet vesz igénybe egy-egy jármű megtisztítása.