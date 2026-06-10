Ennyibe kerül legálisan horgászni. Trükközni idén sem éri meg, mutatjuk miért.

Fontos tudni, hogy a természetes vizeken (tavak, folyók, csatornák) való horgászat csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel lehetséges, ez a szabály pedig mind a felnőttekre, mind a gyerekekre érvényes. Jó hír, hogy 2026-ban nem nőtt az állami horgászengedély ára, továbbra is a tavalyi díjszabással váltható ki. Többek között tehát ezért sem érdemes bliccelni.

Mutatjuk, 2026-ban milyen feltételekkel horgászhat / Fotó: Laura Stanley / Pexels

Mi szükséges a horgászathoz 2026-ban?

Annak, aki Magyarországon horgászni szeretne, regisztrálnia kell a Horinfo rendszerben, legyen magyar vagy külföldi állampolgár.

A sikeres regisztráció után horgászkártyát kell igényelnie. Ennek díja 2200 forint, és öt évig érvényes. Fontos, hogy aki az adott naptári év december 31-ig nem tölti be a 15. életévét, külföldi állampolgár, vagy csak a 90 napig érvényes turista állami horgászjeggyel szeretne horgászni, annak nem kell horgászkártyát igényelni.

A következő lépés a sikeres állami horgászvizsga megszerzése. A horgászvizsgákat a Mohosz tagszövetségei által kijelölt vizsgabizottságok szervezik, amelyekre szintén a Horinfo szakrendszerben lehet jelentkezni. Az állami horgászvizsga ingyenes.

A sikeres horgászvizsga letétele után van lehetőség az állami horgászjegy és fogási napló kiváltására: 2025-től az állami horgászjegyet kizárólag elektronikusan állítják ki. 2024. február elsejétől van lehetőség elektronikus fogási napló váltására, amelyet a Horgász applikáción keresztül lehet vezetni. Az állami horgászjegy ára 6000 forint, a fogási napló ára 600 forint, az elektronikus fogási napló díjmentes. Emellett az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) ára 6000 forint. Az állami horgászjegy a gyermekhorgászok, a 70 évnél idősebbek és a fogyatékkal élők részére ingyenes, nekik az egységes szövetségi hozzájárulás díját sem kell megfizetniük.

Egy felnőtt horgász legkevesebb 16 200 forintból válthatja ki a 2026-os engedélyt, ha minden dokumentuma érvényes, míg a gyermekhorgászok számára csak a fogási naplót kell megvásárolni, ami 500 forint.

Az állami horgászjegyen felül területi jegyet is kell váltani az adott vízterületre. Az országos összevont területi jegyrendszer 2026-ban 107 vízterületre és 116 400 hektár vízfelületre érvényes. A Mohosz kezelésében lévő vizekre érvényes országos, dunai és tiszai területi jegyek ára sem emelkedett idén: az országos éves jegy teljes áron 114 ezer forint, a kedvezményes változat 83 ezer forint – írja a Csakapeca. Az országos összevont területi jegy gyermekeknek 3000 forint.