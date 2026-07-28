Ezermilliárdos kérdéssel indult be a gyorsjelentési nagyhét a Wall Streeten – megtérül-e a tenger pénz az MI-re?

Folytatták a mélyrepülést a részvénypiac és benne a Nasdaq határidős indexei kedden, tükrözve a globális piacokon uralkodó óvatos hangulatot az MI-csipgyártók részvényeivel kapcsolatban. A befektetőket aggasztja a vállalatok rendkívül magas beruházási kiadása, valamint az egyre erősödő kínai verseny, miközben a Wall Street legnagyobb vállalatainak gyorsjelentéseire várnak.

A New York Stock Exchange épülete, előtérben a bika szobrával - a részvénypiac megtérülést vár az MI-be fektetett dollármilliárdoktól / Fotó: AFP

A vezető chipgyártók közül

az Nvidia 1,1 százalékkal, a Micron

4,4 százalékkal, az Applied Materials pedig 3,6 százalékkal esett a nyitás előtti kereskedésben.

A tajvani TSMC amerikai jegyzésű részvényei 2,6 százalékkal, a dél-koreai SK Hynix papírjai 3,6 százalékkal gyengültek.

Nő a részvénypiac volatilitása

A globális piacok ebben a hónapban egyre volatilisabbá váltak, mivel a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy indokoltak-e a vállalatok további masszív MI-infrastruktúra-beruházásai – például félvezetőkbe –, amelyek az előző negyedévben jelentős árfolyam-emelkedést hajtottak végre a chiprészvényeknél.

A Roundhill Memory ETF kedden 6,5 százalékot esett, és az elmúlt két hétben folyamatosan az 50 napos mozgóátlaga alatt forgott, ami gyenge rövid távú lendületre utal.

Eközben a Philadelphia SE Semiconductor Index több mint 20 százalékot veszített a júniusi történelmi csúcsához képest.

Az is idegessé tette a piacokat, hogy a Wall Street legnagyobb vállalatai – például az Alphabet és a Tesla – kezdenek kifogyni a készpénzből ambiciózus fejlesztéseik finanszírozására. Közben Kína olcsóbb mesterséges intelligencia-modelleket mutat be, és tovább erősíti pozícióját a rendkívül versengő félvezetőiparban.

Ha a Microsoft, az Amazon vagy a Meta is hasonló mértékű visszaesésről számol be szabad cash flow-jában, az ismét felerősítheti azokat az aggodalmakat, hogy ezek a vállalatok ugyan tovább költenek, de a többletkiadásokat már részvény- és kötvénykibocsátásokból kell finanszírozniuk

– mondta Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote vezető elemzője.

Amikor az MI-hiperskálázók – az Amazon.com, a Meta , az Apple és a Microsoft – még ezen a héten közzéteszik eredményeiket, a befektetők legfőképp arra lesznek kíváncsiak, hogy a több száz milliárd dolláros MI-beruházásaik valóban megtérülnek-e. A jelentések várhatóan arra is utalnak majd, hogyan alakul a csipek és más MI-infrastruktúrák iránti kereslet.

A négy amerikai technológiai óriás részvényei kedden a nyitás előtti kereskedésben enyhe emelkedést mutattak.

A nagy Fed-kérdés

Szerdán zárul az amerikai jegybank (Federal Reserve) kétnapos kamatdöntő ülése is. Az LSEG adatai szerint a kereskedők

mindössze 36,9 százalékos esélyt látnak arra, hogy már ezen a héten kamatemelés történik, ugyanakkor

biztosra veszik, hogy az év végéig legalább 25 bázispontos kamatemelés következik.

A magasabb kamatok szintén komoly ellenszelet jelentenek az AI-vállalatok számára, amelyek finanszírozásukban egyre inkább az adósságpiacokra támaszkodnak.

Némi megkönnyebbülést jelentett ugyanakkor, hogy az olaj ára 2,6 százalékkal egyhetes mélypontra esett, miután az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünet fennmaradt annak ellenére, hogy Szaúd-Arábiából, Jordániából és Irakból dróntámadásokról érkeztek hírek.