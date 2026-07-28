Ez most más, mint eddig, átszakadt a gát: kihirdették az új üzemanyagár-emelést Magyarországon – szerdától részleges drágulás lép életbe

Másképp drágul az üzemanyag, mint ahogyan azt az elmúlt időszakban megszokhattuk. Az eddig áltlános üzemanyagár-emelés helyett részleges lép életbe holnaptól. Kérdés, hogyan csapódik ez le a benzinkutakon.

Ez most más, mint eddig: kihirdették az új üzemanyagár-emelést Magyarországon / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Ez már csak azért is bizonytalan, merthogy nagyon úgy tűnik, megszakadt az a gyakorlat, hogy a nagykereskedelmi árváltozások csak minimálisan csorognak le a kiskereskedelmi árakra.

Erről a Világgazdaság a Mol példáján keresztül sokat írt. Az elmúlt hetekben az látszott, hogy az 50-60 forintos nagykereskedelmi drágításból mindössze 5-10 forint jelent meg a kutak totemoszlopain.

Ez persze a vásárlóknak, az autósoknak jó hír volt, csakhogy közben ez azzal járt, hogy folyamatosan apadt el a kiskereskedelmi árrés, ami ahhoz vezetett, hogy több töltőállomás-hálózat üzemanyaghiányt jelentett be.

Ennek viszont most a jelek szerint vége, ugyanis a tegnapi 2 és 5 forintos nagykerskedelmi áremelést eltérő mértékben bár, de a kutak többsége keddtől érvényesítette az árazásában. Tehát a kiskereskedelmi árrés nem csökkent tovább, az üzemanyag átlagára viszont ezzel párhuzamosan nőtt Magyarországon.

Ez most más, mint eddig: kihirdették az új üzemanyagár-emelést Magyarországon

A Holtankoljak friss tájékoztatása szerint a héten szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változik.

A benzin esetében bruttó 3 forinttal csökken a beszerzési ár,

a gázolaj ára viszont bruttó 5 forinttal emelkedik.

Vagyis ezúttal csak részleges üzemanyagár-emelés következik, a dízelesek fognak rosszul járni, miközben a benzinesek örülhetnek. Az átlagárak jelenleg, 2026.07.28-án az alábbiak:

95-ös benzin – 602 Ft/liter,

gázolaj – 631 Ft/liter.

Ezek tehát most már határozottan fölötte vannak a június végén kivezetett védett áraknak, ami a benzin esetében 595 forintot, a dízelnél pedig 615 forintot jelentett minden töltőállomáson Magyarországon a magyaroknak.

Egyelőre nincs jele annak, hogy a Tisza-kormány fontolgatná ennek az árazásnak a visszaállítását és inkább arra apellál, hogy az olajárak mérséklődése magától is elhozza az olcsóbb üzemanyagot. Tény, hogy az elmúlt napokban 100 dolláros sztinről 85 dollárig süllyedt a jegyzés, ahogy az iráni háború kapcsán újra erősebb lett a remény a diplomáciai úton való rendezésre.