Paks nincs egyedül, sorban tekerik le az atomerőműveket, megdrágulhat az áram

Ismét emelkedhetnek az európai villamosenergia-árak, miután újabb hőhullám éri el a kontinens több térségét – írta a Bloomberg. Ez következményekkel jár az atomerőművek működésére, nem csak Magyarországon.

Hőség szorongatja Európa atomerőműveit, újra kilőhetnek az áramárak / Fotó: AFP

A rendkívüli meleg egyszerre növeli az áramfogyasztást és veszélyezteti a francia atomerőművek termelését.

Keddtől Európa jelentős részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható.

A Vaisala előrejelzése szerint Madridban több napon keresztül 39 Celsius-fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, Párizsban szerdán 38, Berlinben pedig csütörtökön akár 37 fokot is mérhetnek.

Atomerőművek: nem megy így tovább

A francia Electricité de France (EDF) már jelezte, hogy augusztus 1-jétől csökkentheti a Tricastin atomerőmű teljesítményét.

A Rhone folyó vizének felmelegedése miatt ugyanis életbe léphetnek a hűtővíz használatára vonatkozó környezetvédelmi korlátozások. Ez az egyik első jele annak, hogy az újabb hőhullám ismét komoly nyomás alá helyezheti Európa villamosenergia-rendszerét.

A francia atomerőművek a folyók vizét használják a reaktorok hűtésére, a környezetvédelmi szabályok azonban korlátozzák a felmelegedett víz visszaengedését. Amikor a folyók hőmérséklete jelentősen megemelkedik, az erőműveknek vissza kell fogniuk a termelést, hogy megfeleljenek az előírásoknak.

Az ICIS friss jelentése szerint

a júniusi és júliusi korlátozások legalább egy évtizede nem látott, hőséghez köthető termeléskiesést okoztak a francia nukleáris energiatermelésben.

Miközben a kínálat csökken, a kereslet meg nő az áramra

A kereskedők ismét áremelkedésre számítanak, bár a drágulás várhatóan nem lesz olyan súlyos, mint az előző hőhullám idején. Talha Torlak, a Vitus Commodities rövid távú kereskedési vezetője szerint az esti órákban kialakulhatnak áramár-tüskék, de ezek valószínűleg elmaradnak a korábbi szélsőséges értékektől.

A szakember ezt azzal indokolta, hogy ezúttal kevesebb francia atomerőművet érinthetnek korlátozások, miközben a szélerőművek termelése viszonylag magas.

A Kpler előrejelzése szerint a német esti villamosenergia-ár szerdán megawattóránként 265,34 euróra emelkedhet a keddi 216,76 euróról. Franciaországban ugyancsak 200 euró felett maradhatnak az esti árak.