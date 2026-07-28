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Paks nincs egyedül, sorban tekerik le az atomerőműveket, megdrágulhat az áram

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb áremelkedés jöhet az európai energiapiacon, miután a kontinensre érkező hőhullám egyszerre növeli az áramfogyasztást és korlátozhatja az atomerőművek termelését. Több nagyvárosban 37–39 Celsius-fokos hőség várható.
VG
2026.07.28, 15:33

Ismét emelkedhetnek az európai villamosenergia-árak, miután újabb hőhullám éri el a kontinens több térségét – írta a Bloomberg. Ez következményekkel jár az atomerőművek működésére, nem csak Magyarországon.

francia atomerőmű energia
Hőség szorongatja Európa atomerőműveit, újra kilőhetnek az áramárak / Fotó: AFP

 A rendkívüli meleg egyszerre növeli az áramfogyasztást és veszélyezteti a francia atomerőművek termelését.

Keddtől Európa jelentős részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. 

A Vaisala előrejelzése szerint Madridban több napon keresztül 39 Celsius-fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, Párizsban szerdán 38, Berlinben pedig csütörtökön akár 37 fokot is mérhetnek.

Atomerőművek: nem megy így tovább

A francia Electricité de France (EDF) már jelezte, hogy augusztus 1-jétől csökkentheti a Tricastin atomerőmű teljesítményét. 

A Rhone folyó vizének felmelegedése miatt ugyanis életbe léphetnek a hűtővíz használatára vonatkozó környezetvédelmi korlátozások. Ez az egyik első jele annak, hogy az újabb hőhullám ismét komoly nyomás alá helyezheti Európa villamosenergia-rendszerét.

A francia atomerőművek a folyók vizét használják a reaktorok hűtésére, a környezetvédelmi szabályok azonban korlátozzák a felmelegedett víz visszaengedését. Amikor a folyók hőmérséklete jelentősen megemelkedik, az erőműveknek vissza kell fogniuk a termelést, hogy megfeleljenek az előírásoknak.

Az ICIS friss jelentése szerint 

a júniusi és júliusi korlátozások legalább egy évtizede nem látott, hőséghez köthető termeléskiesést okoztak a francia nukleáris energiatermelésben.

Miközben a kínálat csökken, a kereslet meg nő az áramra

A kereskedők ismét áremelkedésre számítanak, bár a drágulás várhatóan nem lesz olyan súlyos, mint az előző hőhullám idején. Talha Torlak, a Vitus Commodities rövid távú kereskedési vezetője szerint az esti órákban kialakulhatnak áramár-tüskék, de ezek valószínűleg elmaradnak a korábbi szélsőséges értékektől.

A szakember ezt azzal indokolta, hogy ezúttal kevesebb francia atomerőművet érinthetnek korlátozások, miközben a szélerőművek termelése viszonylag magas.

A Kpler előrejelzése szerint a német esti villamosenergia-ár szerdán megawattóránként 265,34 euróra emelkedhet a keddi 216,76 euróról. Franciaországban ugyancsak 200 euró felett maradhatnak az esti árak.

A forró időjárás a keresletet is növeli, mivel a háztartások és a vállalkozások intenzívebben használják a légkondicionáló berendezéseket. A francia hálózatirányító RTE arra számít, hogy pénteken dél körül az ország villamosenergia-igénye elérheti az 55 gigawattot. Ez mintegy hat gigawattal haladná meg az egy héttel korábbi, azonos időpontban mért értéket.

A hőség nemcsak az atomerőművek termelését korlátozhatja. 

A nyár korábbi részében a magas hőmérséklet egyes gáztüzelésű erőművek teljesítményét is visszavetette, ami hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos órákban megawattóránként 500 euró fölé emelkedjenek az európai áramárak.

Paksot visszafogták, és a Duna apadása egy másik országban hasonló lépéshez vezetett

Magyarországon a Duna rekordalacsony vízállása miatt vissza kellett fogni a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét. 

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint a teljesítmény átmeneti visszafogása nem üzemzavar, hanem az előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Szerinte a döntés éppen azt bizonyítja, hogy a rendszer megfelelően működik, és minden körülmények között a biztonság az első.

A következő napokban újabb hőhullám érkezhet Európába, ami tovább növelheti a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet.

Kapitány István szerint a kormány felkészült a helyzet kezelésére.

Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították kedden a cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása miatt - közölte az üzemeltető állami Nuclearelectrica (SNN) vállalat az MTI jelentése szerint.

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