Megint odaszúrt a Coca-Cola a Pepsinek: érdekes, az ő termékein nem spórolnak

Ismét megemelte egész éves előrejelzését a Coca-Cola. Immár 9-10 százalékos egy részvényre jutó profitbővülést prognosztizál az ikonikus üdítőital-gyártó a korábbi 8-9 százalékos előrejelzésével szemben. A vállalat szerint organikus - azaz a szervezeti változások és a devizaárfolyam-változások hatásától megtisztított - bevételei körülbelül 5 százalékkal gyarapodnak idén, míg korábban csupán 4-5 százalékos növekedéssel számoltak - derül ki a vállalat kedden kora délután publikált második negyedéves gyorsjelentéséből.

Megint odaszúrt a Coca-Cola a Pepsinek / Fotó: David Paul Morris

Felülteljesített a Coca-Cola

A június végén lezárt második negyedévben a vállalat 4,43 milliárd dolláros, azaz részvényenként 1,03 dolláros nettó nyereséget jelentett, szemben az egy évvel korábbi 3,81 milliárd dollárral, azaz részvényenként 89 centtel.

Az egy részvényre jutó 97 centes korrigált nyereség pedig felülmúlta az LSEG 93 centes elemzői konszenzusát.

A cég bevételei 7 százalékkal, 13,38 milliárd dollárra bővültek, miközben a piac mindössze 13,16 milliárd dollárt várt ezen a soron.

A Coca-Cola globális volumenértékesítése - ez a mutató az árazás hatását kizárja - eközben 5 százalékkal nőtt, amihez a vállalat valamennyi szegmense hozzájárult.

A fogyasztás érdekes módon nálunk dinamikusan alakult

–emelte ki Henrique Braun vezérigazgató, odaszúrva egyet a rivális Pepsinek, mivel utóbbi a már korábban közölt negyedéves beszámolójában a vásárlók büdzséjének szűküléséről panaszkodott, ezzel magyarázva a harapnivalók és az italok iránti gyengébb keresletet.

Nagyon bejött a foci vébé

A Pepsi persze nem a levegőbe beszélt, a globális olajárak drasztikusan megemelkedtek a tárgyidőszakban a két italgyártó óriás hazai piacán az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt, ami sok fogyasztót arra késztetett, hogy visszafogja a kiadásait. Az átlagos benzinár május végén négyéves csúcsra, gallononként (3,79 liter) 4,56 dollárra futott fel.

A Coca-Cola beszámolójában azonban ebből semmi sem látszik. Még Észak-Amerikában is 3 százalékkal nőtt az értékesített mennyiség a negyedévben.

A menedzsment főként a labdarúgó-világbajnokságon folytatott globális kampánynak tulajdonította a megnövekedett keresletet. Különösen két ital, a névadó üdítő és a Powerade esetében tapasztaltak kiugró érdeklődést.

A Coke értékesítése volumenben 5 százalékkal, a Powerade-é pedig 8 százalékkal nőtt éves bázison.

A legjobban a víz-, a sport-, a kávé- és a teaszegmens teljesítettek április és június között, összesítve 6 százalékos mennyiségi növekedéssel.